芬蘭將申請加入北約 俄羅斯威脅做出回應

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在烏克蘭戰爭的影響下，芬蘭領導人宣布希望“毫不拖延地”加入北約後，俄羅斯周四威脅將做出“軍事-技術回應”，芬蘭媒體引述消息人士報導，政壇要人已接獲警告，指俄羅斯可能停止向芬蘭供應天然氣。與此同時圍繞俄羅斯向歐洲輸送天然氣緊張局勢加劇。

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芬蘭總統尼尼斯托及總理馬林周四表示，贊成“毫不拖延”地加入北約。這是這個與俄羅斯有 1,300 公裡邊界的北歐國家周日正式加入北約的前奏。

對此，俄羅斯外交部周四在一份聲明說，如果芬蘭正式成為北約成員，俄羅斯將“有義務採取對等的軍事技術和其他措施來結束對其國家安全構成的威脅”。俄羅斯並呼籲芬蘭“意識到自己的責任”。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫也在第一時間回應，克里姆林宮認為，芬蘭加入北約無疑會威脅俄羅斯安全，但沒有說明將採取何種行動。

佩斯科夫表示："我們(俄羅斯)已多次說過，北約擴張和北約軍事基礎設施向邊境靠近不能帶來和平，重要的是我們的歐亞大陸更安全穩定，這是明確的。"俄羅斯認為，北約以對抗為目標、具有侵略性，北約進一步擴張不會為歐洲帶來更多安全。佩斯科夫稱：瑞典和芬蘭加入北約，將對俄羅斯構成生存威脅。

另據路透社報道，芬蘭"晚報"引述消息人士報導，政壇要人已接獲警告，俄羅斯可能停止向芬蘭供應天然氣。路透社無法驗證這項消息。

芬蘭人使用的天然氣絕大部分從俄羅斯輸入，但天然氣只佔芬蘭每年能源消耗量的5%左右。

芬蘭政府5日曾表示，已為俄羅斯5月底可能切斷天然氣做好準備，因俄方要求以盧布支付天然氣款項，但遭到芬蘭拒絕。

北約秘書長斯托爾滕貝格、德國總理朔爾茨和法國總統馬克龍周四都表示，支持芬蘭加入北約。美國參議院的主要民選官員也表示支持芬蘭的決定。

斯托爾滕貝格表示，如果芬蘭提出申請，將受到北約的熱烈歡迎，芬蘭加入北約過程將順利而迅速展開。”