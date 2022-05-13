俄羅斯暫停對芬蘭的電力出口

俄羅斯/芬蘭/電力

俄羅斯電力公司RAO Nordic周五宣布，由於收費供電費用遇到困難，決定從當地時間14日深夜1時開始，停止向芬蘭供應電力。

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法新社消息稱，俄羅斯上述聲明，是在俄羅斯和芬蘭關係日益緊張的背景下發布的。受俄羅斯入侵烏克蘭影響，芬蘭宣布希望“毫不拖延地”加入北約。芬蘭總統尼尼斯托及總理馬林日前發表聯合聲明，支持芬蘭申請加入北約。俄羅斯外交部其後發表聲明，指北約組織意圖透過吸納芬蘭，繼續沿俄羅斯邊境擴大北約，對莫斯科構成軍事威脅。俄羅斯威脅：將做出"反應"。

芬蘭電網營運商表示，已經接到俄羅斯能源控股在芬蘭的子公司通知，將停止向芬蘭輸送電力，理由是未收到欠款。

俄羅斯電力公司在一份聲明中表示，總部位於赫爾辛基的分公司RAO Nordic Oy 自5月6日以來一直沒有收到向芬蘭供電的款項。“因此，我們有義務從5月14日起暫停電力進口”。

該公司沒有說明這些停止電力供應是否與俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲針對俄羅斯經濟制裁有關。

芬蘭國家電網Fingrid指，俄羅斯的供電占芬蘭全國用電量大約10%，芬蘭可以從瑞典及增加本地發電量以彌補不足。芬蘭強調當地電力供應充足。