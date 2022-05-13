北京警方打擊封城謠言 傳謠引搶購潮女子被”採取刑事強制措施“

中國，新冠防疫，北京

北京中央商務區（CBD）一個騎着共享單車的人

北京警方周五表示，一名女子因散布所謂北京封禁的謠言而被採取“強制刑事措施”，該謠言引發人們湧入超市大量搶購。

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幾周以來中國首都一直在應對新冠疫情的復燃，目前北京每日報告的新增感染病例通常在40-80個。 北京的餐館和咖啡館已取消對顧客的服務，大多數商店、電影院和健身房關閉。 一些街區被實施居家辦公等限制流動措施，但全市近2200萬居民中絕大多數仍然可以自由出行。

然而周四在網絡社交平台上風傳的一則“緊急通知”消息稱，當局將在當天下午宣布實施為期三天的“靜默”，暫停全市的外賣和快遞等服務。這一消息導致大量居民湧入超市，搶購蔬菜、肉類、雞蛋、油、水果和其他生活必需品。

北京警方周五在微博發布說："這條信息在社交網絡上引發傳播廣泛，嚴重擾亂了社會秩序，造成了惡劣影響“。警方說，經查發布謠言的38歲女性 "已被採取強制刑事措施"，但並沒有具體說明這些措施的性質。

法新社報道指，這些措施可涵蓋幾種限制自由的方式：包括拘留、釋放待審及限制居住等。

據北京疾病防控部門周五的宣布，12日北京新增50例新冠陽性病例。儘管北京居民幾乎每天都要接受PCR測試，但新增陽性人數仍沒有降低的跡象。

而處於此次疫情風暴眼的上海，自4月初以來2500萬上海居民被封禁之後，疫情似乎正在趨緩，周五上海報告了約2100個新增陽性病例，而在疫情最高發的上個月底，上海曾出現日增感染超過25000例。上海市官方宣布，希望能夠在 "5月中旬 "實現社會面清零，即排除在隔離管控場所之外社會面不會出現新增陽性，當局指“社會面清零”是解封的一個前提條件 。