專訪匈牙利專家談中國與東歐關係

中國/匈牙利/復旦

阿格尼斯•斯澤諾馬爾（Agnes Szunomar）是匈牙利科學院經濟與區域研究中心世界經濟所發展經濟學研究小組負責人，她就中國與東歐關係，匈賽鐵路，以及復旦布達佩斯分校等議題於2022年3月31日接受了法廣的專訪：

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法廣：首先請您做一個簡單的自我介紹！

Agnes Szunomar：我叫阿格尼絲-索諾瑪，我是世界經濟研究所的高級研究員，也是布達佩斯科維努斯大學 （Corvinus University）的副教授，我的主要研究課題是亞洲的東亞新興地區，特別是中國，我主要研究中國與中東歐的關係。

法廣：這就是我們今天採訪的要點， 匈牙利是所謂的（中國與中東歐國家）17+1組織的成員，為什麼匈牙利當初為何加入該組織呢？

Agnes Szunomar：當它在10年前啟動的時候，實際上所有的中歐和東歐國家都加入了這個倡議，原因是當時該地區的所有國家都看到了與中國建立關係的經濟機會和商業機會。在2008年的全球經濟危機之後，所有的國家都從危機中了解到，最好是使關係多樣化，不要只依賴西歐國家，也要向新興地區多樣化發展。我認為當時主要是經濟上的理由促使大多數國家與中國合作，對於該地區的一些小國來說，這也是一個機會，可以讓他們與中國合作。

法廣：2013年，習近平在哈薩克斯坦宣布了 "一帶一路 "倡議，這是一個 "一帶一路 "倡議，這個倡議之後不斷擴大，中國與中東歐國家的"17+1 "與 "一帶一路 "項目有什麼關係呢？

Agnes Szunomar：雖然中東歐組織的啟動先於一帶一路，但我認為它已經成為一帶一路倡議的一部分，所以這些倡議的目標是相同的，即擴大中國的關係，向各個地區擴展，同時在歐盟站穩腳跟，為此，特別是歐盟成員國中東歐國家提供了一個非常好的基礎。

法廣： 說到歐盟，歐盟幾年前發布的政策文件中稱中國是一個系統性的對手，該政策在匈牙利是如何落實的，它如何影響與中國的合作？

Agnes Szunomar：我想說的是在過去的幾年裡，匈牙利並沒有真正遵循歐盟的立場，特別是在中國問題上，所以我們正在與中國建立友好的關係，不僅僅是在過去的幾年裡，而是從21世紀初開始，我們就在努力避免以政治緊張的方式損害這種關係，我們努力投票支持中國。我們在不同的國際組織中對中國投贊成票，包括歐盟，試圖不傷害雙方的關係。

法廣： 現在匈牙利反對派就復旦布達佩斯分校的事情發起了運動 他們也反對貝爾格萊德和布達佩斯之間的鐵路項目，倘若，反對派贏得立法選舉， 這些項目是否仍然可以被叫停呢？

Agnes Szunomar：我不知道是否可以停止這兩個項目。 我可以想象，在復旦分校項目中，它僅僅涉及因為反對派。而布達佩斯-比奧格拉德鐵路項目，這是一個比較困難的問題，因為在塞爾維亞方面已經完成了一些建設，線路已經投入使用，至少部分線路已經投入使用，這意味着我認為不可能停止它，儘管可能發生一些重新談判，因為似乎匈牙利段比塞爾維亞段要昂貴得多，儘管兩段的長度幾乎相同。

法廣： 如果沒有理解錯的話，這一"一帶一路 "計畫的設想是以希臘比雷埃夫斯港口(Piraeus Harbour)為起點，將商品運輸到貝爾格萊德，然後通過鐵路和其他道路進入布達佩斯，進入歐盟。 其實已經有了一些例子，在斯里蘭卡和黑山共和國等一些國家，這些國家無法償還中國提供的貸款，黑山在一條公路與橋樑項目上出現了巨大問題，即巴爾布里亞爾公路和橋樑，然後導致黑山不得不放棄。導致黑山不得不動用應該支付懷孕的單身母親的社會資金，這導致了大量的抗議活動，在匈牙利有沒有類似的擔心？

Agnes Szunomar：類似的事情會發生，不過，匈牙利這裡的經濟條件更有利，所以我們可能不必擔心這種發生在斯里蘭卡或黑山情況。當然匈牙利接受太多的貸款，而且這些並不是優惠貸款，我想強調的是，特別是在一個有機會獲得歐盟基金結構基金（European Structural and Investment Funds）的國家，這當然是有問題的，它經常受到國際組織以及匈牙利反對派和專家的質疑。有時甚至從政府方面提到，這個項目不一定只是經濟上的合理性，也有一些政治上的合理性，我記得匈牙利總理在一次採訪中也承認了這一點。 所以它不僅僅是在布達佩斯和貝爾格萊德之間有一條新的鐵路線，而且也是中國旗艦項目的一個試驗場。

法廣： 奧爾班政府是否受到來自歐盟的壓力要求降低與中方的合作？

Agnes Szunomar：嗯，當項目開始時有一些問題，這個項目應該早就已經準備好了 ，幾年前就已經開始了，超過8年甚至9年了，在我的記憶中，九年前就已經開始了，當時公共採購程序被完全忽視了，這也是布魯塞爾可以介入並停止整個程序的主要原因，但後來因為我們有了公共採購程序，所以我們有了招標，而且一切都正式成為事實，我認為從法律上講，布魯塞爾方面無可指責，但當然也有一些特定的因素仍然值得懷疑，因為所有的細節都是保密的。

法廣：再回到復旦布達佩斯分校的問題上，當然復旦大學在中國是一個非常著名的大學，但匈牙利的反對派也擔心學術自由的問題，您也知道，習近平上台之後，中國情況發生了很大的變化，你是否也分享反對派的擔憂？

Agnes Szunomar：我們並不知道這個校園將如何運作，招收什麼類型的學生，但據我們所知，對於外國學生來說，學費會相對較高，就像其他中國校園一樣，所以目標群體可能不是匈牙利學生，而是來自中國的學生，他們想在歐洲的中國大學學習，以及來自其他地方的學生，包括來自歐洲和其他新興地區，他們想擁有一個雙學位。所以我不認為這是一個威脅，問題可能是，雖然我不是高等教育方面的專家，但是這樣一個好的大學可能有能力支付更高的工資給教授，他們甚至可以邀請一些匈牙利的教授到新的校園，這會造成匈牙利大學的人才流失，這當然會對不是那麼強大的匈牙利高等教育機構的大學造成巨大的競爭。

法廣： 你怎麼解釋為什麼匈牙利政府在驅逐索羅斯舉辦的中歐大學之後又接受復旦大學在布達佩斯設立分校的計畫呢？

Agnes Szunomar：我認為這是整個項目的主要問題之一 ，我認為如果不把中歐大學CEU從匈牙利趕出去，匈牙利社會就不會因為復旦分校的項目而感到焦慮， 因為我們擺脫了CEU因為它是一所外國大學 然後我們邀請了另一所外國大學，所以這是整個故事中最棘手的問題。我想說的是，否則我們會很高興 因為一個擁有良好聲譽的大學選擇布達佩斯作為其校園的潛在地點之一 ，所以這是導致匈牙利境內抗議的主要問題之一 。另一個問題是大學的位置，它應該是匈牙利學生城項目的正式組成部分，為來自匈牙利農村的學生提供不同類型的住房機會，似乎這個項目並沒有被刪除，只是因為中國的項目而縮小了範圍。所以我想說的是，中國並不應該為這一決定負責，而是匈牙利政府忘記了這些潛在的緊張因素，卻邀請了復旦，我們不知道究竟是誰邀請了復旦大學在這裡設立分校，總而言之，它已經成為選舉活動的話題之一。

法廣：您認為倘若奧爾班再度當選，復旦布達佩斯分校的計畫會繼續嗎？

Agnes Szunomar：正如我所提到的，不僅僅是中國，復旦大學本身，在整個項目宣布之後，也對它引發的反響十分驚訝！所以很可能是匈牙利方面在一開始時忽略了許多問題，向對方表示這個項目會很順利，很好，每個人都會很高興，很歡迎這個校園，但是後來發現，匈牙利的社會以及反對黨以及 但後來發現匈牙利社會和反對黨以及大學校園所在地區的市長和布達佩斯市長都絕對反對這個想法 ，所以我可以想象，即使奧爾班再度當選，復旦大學也會為其歐洲校園選擇另一個地方，因為他們不想有不好的聲譽，不想因為這個項目在國際媒體上有不好的形象。

法廣：其實即使在中國國內，也有很多人說如果匈牙利方面必須支付所有的建設費用，如果我是匈牙利人，我也會反對這個項目。

Agnes Szunomar：是的，這就是第三點，我也應該提到這一點，在過去CEU，比時代，他們在建設中投資了很多，在這裡進行翻修，他們甚至建造了新的建築，他們甚至自己支付原始建築，這是一個巨大的對比，這與我們用中國國家銀行的貸款來支付中國建築公司建造校園的費用形成了巨大的反差，這三件事加在一起足以讓匈牙利社會的某些部分和匈牙利的反對派對這個問題做出如此負面的反應 ！

法廣： 談到錢的問題，您說匈牙利從歐盟得到了大量的錢，匈牙利也從中國得到了大量的錢 ，我們看到，匈牙利已經在中國發行了多次債卷，最近，也就是2021年12月，匈牙利在中國發行了約10億元人民幣的綠色債券。您了解這些摘卷的總金額以及他們的通途嗎？

Agnes Szunomar：我想大多數人都不知道它的發行，他們也不知道該這些錢的用途，我認為這與中國國家銀行和匈牙利國家銀行之間的關係有關，或者其他一些項目，比如說5G項目，匈牙利很樂意作為中國的一個試驗場，因為它認為這可以加強兩國的關係，所以這是我們對中國承諾的另一個證明，當然我們不知道，但是以後可能會帶來一些好處。但是當涉及到真正的投資時， 儘管我們經常談論中國的資金流向匈牙利 ，但是如果你檢查一下來自中國的外國直接投資的數據，它仍然只佔這裡外國直接投資總額的2%或3%左右，這與德國的外國直接投資額相去甚遠 甚至低於日本、韓國或印度的投資 ，但是我們經常談論中國，所以我認為我們對中國在中東歐和匈牙利的經濟存在的談論比我們應該的數字要多一點。

感謝匈牙利科學院經濟與區域研究中心世界經濟所發展經濟學研究小組負責人阿格尼斯•斯澤諾馬爾（Agnes Szunomar）接受法廣的專訪。