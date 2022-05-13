拜登表示支持芬蘭瑞典加入北約決定 白宮稱將協調土耳其立場

芬蘭/瑞典/北約

土耳其總統埃爾多安威脅將阻止芬蘭和瑞典加入北約，美國白宮發言人普薩基周五表示，美國正在“努力協調土耳其的立場”。美國總統拜登表示支持北約開放政策，以及瑞典芬蘭採取自主的外交的權利。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，白宮發言人普薩基強調，芬蘭和瑞典這兩個國家未來的成員資格得到了北約成員國的“廣泛支持”。

此前，美國總統拜登周五與瑞典首相安德松及芬蘭總統尼尼斯托舉行約30分鐘的電話會談。拜登表示，他支持北約開放政策，也支持瑞典和芬蘭採取自主的外交及安全政策，決定自己的未來的權利。

芬蘭總統尼尼斯托談及芬蘭邁向加入北約的下一步計畫，並感謝美國提出一切必要支援。

法新社援引白宮發出的聲明稱，三國領導人重申支持烏克蘭的立場。

土耳其總統埃爾多安周五表示，土耳其作為北約成員國，不可能支持瑞典和芬蘭加入北約的計畫，埃爾多安稱，因為這兩個北歐國家是"許多恐怖組織的據點"。

路透社報導，土耳其70年前加入北約後，雖然官方立場一直是支持北約擴大，但卻表態反對瑞典和芬蘭加入，恐為兩國加入北約製造障礙，因為加入北約須獲現有成員國全體同意。

芬蘭此前宣布，計畫申請加入北約，瑞典也可望跟進。兩國一旦入會，將使北約進一步東擴，俄羅斯總統普京正是以"防止北約東擴為借口入侵烏克蘭。

埃爾多安表示，"我們正關注瑞典和芬蘭的申請入會情況，但我們對此並無正面看法"；他並說，北約接受希臘入會就是個錯誤。

埃爾多安還表示，"站在土耳其立場，我們不想要重蹈覆轍"。他說，北歐國家是恐怖組織的立足地點，這些組織的成員甚至是某些國家的國會議員，我們不可能予以支持。"

土耳其曾一再抨擊瑞典和其他西歐國家對土耳其眼中恐怖組織的處理方式，包括庫爾德族團體庫爾德工人黨和人民保衛軍，以及流亡美國的土耳其伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）的追隨者。