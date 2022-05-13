支持烏克蘭 西歐與英美分歧加深

俄羅斯侵烏戰爭

西方支持烏克蘭的立場在西歐人與盎格魯-薩克遜人之間分歧越來越大，後者繼續其削弱俄羅斯的戰略目標，其潛在後果讓前者擔心。

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法新社評論說：拜登與馬克龍兩人就概括了這一不和諧的情形。美國總統3月26日聲明，普京不能繼續執掌政權；而馬克龍5月9日則稱，和平不能在“羞辱”俄羅斯的境況下完成。

在這些口頭話語之外，美國和英國向烏克蘭提供武器的規模遠遠超過法德。一些從未證實卻不斷出現的信息稱， 美國情報機構幫助烏克蘭作戰，包括消滅了十餘位俄羅斯將軍。

華盛頓與倫敦在制裁莫斯科方面比巴黎和柏林走得更遠，他們似乎已絕不相信歐洲人繼續抱着希望的外交斡旋。

布魯塞爾的馬滕斯歐洲研究中心研究員、愛爾蘭人德里亞（Dr Eoin Drea）譏諷說：“英語國家拯救烏克蘭，而歐盟在拯救自己”，這位先生在美國『政客』撰文批評說，“歐盟還在拐彎抹角。”

儘管在拜登上述聲言之後，白宮隨即修正說，美國無意改變俄羅斯政權，然而正如美國防長奧斯仃所示，美國希望看到俄羅斯“被持久地削弱”。

對華盛頓而言，長遠戰略仍然是與中國對抗。法國前駐美國與聯合國大使阿羅德(Gerard Araud)稱：對美國 “這是難得的機會，他們正在削弱俄羅斯強權，且不出一兵一卒。“”烏克蘭人打得如此之好，俄國人如此指糟，美國人認為現在是削弱俄羅斯的時機，假如普京倒台，更好。” 而"英國人是美國人的領航魚，自從脫歐後，他們沒有其他可能的政策"。

但在歐盟一方，意大利前外交官馬可·卡內洛斯（Marco Carnelos）承認，“內部存在分歧”，歐洲東部國家由於歷史原因非常敵視俄羅斯，而西歐國家雖然堅定支持遭俄侵略的烏克蘭，但程度要溫和的多，且比起華盛頓，承受的戰爭後果要嚴重的多。

卡內洛斯的問題是，歐洲人願意為莫斯科或然的改變政權付出多大代價？除了戰爭升級的危險，“歐洲為實現美國要達到的目標付出的經濟代價將是一個巨大的天文數字。”

法國國立工藝技術學院經濟學教授塞巴斯蒂安·約翰（Sébastien Jean）認為，從經濟角度看，在盎格魯-薩克遜與歐洲人之間存在着明顯的不對稱。德國承受的更重。“美國，英國，即使後者程度更輕，都出產能源，他們依賴進口的程度比較有限。”

戰爭的干擾 "主要影響到原材料或加工材料，包括工業的重要投入"，如鈀、鉀、釹、鎳等。然而，"德國的工業雖然非常強大，同時也是非常能源密集型的，非常容易受到這種衝擊。他分析說，"英國受到的衝擊較少，因為英國的工業沒有那麼強大，"美國離得比較遠，可以有其他供應渠道。

在西歐富國陣營與英美陣營以及親近後者的東歐國家之間，看待問題的方式很不相同。這是否意味着，歐盟內部會再次冒着撕裂的風險嗎？

美國軍事歷史學家愛德華.盧特瓦克在推上如此評論："從波蘭的巨大慷慨（......）到德國交付的非常緩慢和微弱，以及處於中間的意大利，泛歐國家對烏克蘭的口頭支持遮蓋着物質支持的巨大差異。 "

不過，阿德羅指出，這一切到目前為止並未阻止歐盟採取統一的決定。