美國務助卿席森當面告訴譚德塞期待台灣參與WHA

台灣/世衛

美國國務院國際組織局助理國務卿席森（Michele Sison）10日晚間在日內瓦會晤台灣駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君時透露，她稍早已經向WHO秘書長譚德塞當面重申對台灣出席世衛大會的期待。

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席森是在9日到11日代表美國訪問瑞士，會晤各界人士，並和聯合國相關組織洽談美國所關注的全球公衛和人權等議題。

10日晚間她和台灣駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君會談時強調，美國政府與國會都高度支持台灣參與國際組織，並透露，她此行稍早與世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會晤時，已明確重申，美國期待台灣可以以觀察員身分出席22日登場的第75屆世界衛生大會（WHA），讓台灣對全球衛生做出更多具體貢獻。

蘇瑩君則感謝美國長年堅定支持台灣參與WHO，表示台灣將和美國以及其他理念相近國家持續合作，共同因應全球衛生的挑戰。

席森會後主動在推特上公布與蘇瑩君的合照，並寫着：「很高興能與蘇瑩君處長會面，討論我們對台灣有意義地參與世衛的支持。持續加強與台灣的合作將有益全球人類健康與福祉。」

另歐洲記者聯盟（Association of European Journalists，簡稱AEJ）秘書長史汀（Edward Steen）11日在聯盟網站撰文表示，自由國家不僅反對中國對台灣的武力威脅，也應該支持和平的民主國家獲得認可。台灣對全球健康貢獻良多，防疫成果傑出，卻被世界衛生組織刻意排擠，實在沒有道理。

聯盟副會長馬札克（Tibor Macák）則呼籲全體會員，聯署一封信寄給世衛秘書長譚德塞，邀請台灣參與世衛。

信中指出，世衛作為全球公衛領域的領導者，因政治考慮持續排除台灣與會，嚴重危害全球健康，要求世衛邀請台灣以觀察員身分參加今年的大會。

台灣駐斯洛伐克代表李南陽對馬札克和史汀的支持表示感謝，指出記者敏銳的觀察和支持，彰顯台灣能對全球公衛做出更多貢獻，對呼籲世衛納入台灣有重大意義。

捷克參議院也在11日以壓倒性高票通過決議，支持台灣參與世界衛生組織等國際組織。台灣外交部表達感謝並指出，這展現捷克政府對台灣的重視與堅定情誼。