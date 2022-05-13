逾三年來首度入市托港元 兩日走資近70億 結餘料可保聯繫彙率制度

香港/經濟

美國加息及香港股市疲弱，形成資金外流，港元需求降低而走弱，以致香港的金融管理局按聯繫彙率制度的規定，今(13日)早在美國紐約交易時段承接約28.65億港元沽盤，釋出3.65億美元。連同昨日兩度入市，該局合共向市場買入69.47億港元(下同)，令銀行體繫結餘下周一降至3290.58億。不同分析師指出，預料金管局未來一段時間會較頻繁入市以穩定港元彙價，但相信儲備足以保持聯繫彙率制度不受衝擊。

廣告 繼續瀏覽後續

金管局昨天入市是自2019年3月底以來的第一次，分別承接15.86億和40.82億港元沽盤。發言人表示，根據聯繫彙率制度的設計，當港元彙率觸發弱方兌換保證，金管局會應銀行要求以7.85兌換保證水平買港元沽美元，發言人續稱，港元市場繼續有序運作，資金流出港元體系，港元拆息上升的壓力會增加，有助抵銷套息交易的誘因，讓港元彙率穩定在1 美元兌7.75至7.85港元的區間內，這是聯彙制度設計下的正常操作，強調聯彙制度已實施接近40年，其間經歷多次經濟周期，一直行之有效。

資深銀行家、臻享顧問董事總經理王良享表示，根據金管局數據，上一輪坎資潮的2018年，當年年底的外彙儲備資產為4247億美元，而今年4月底的官方外彙儲備有4657億美元，相當於港元貨幣供應M3約44%，遠高於外儲為M3的10%至15%的國際充足標準，可見香港銀根充裕，有足夠儲備捍衛聯繫彙率制度。

至於走資會否影響銀行加息，王良享指出，上一輪走資期在2018年4月起的一年內，共有1256億港元經弱方兌換保證沽出，當時銀行體系總結餘降至542億元；若今年流走的資金與上一輪相若，年底時，銀行體系總結餘約有1500億元至1800億元，總結餘仍然充裕，料港元拆息升幅不會高於美元拆息，除非大型銀行欲保存資金而令港元拆息有上升壓力。

另外，星展銀行香港經濟師謝家曦預期，以美國加息趨勢，港元將繼續受壓，金管局未來一段時間會較頻繁入市以穩定港元彙價，隨着銀行總結餘減少，金管局很快將不得不通過發行外彙基金票據和債券或購買本幣來吸收銀行體系結餘的流動性，以免香港銀行因結餘太多而令港息低企，擴大港美息差而加劇資金外流風險。翻查紀錄，自去年9月以來，金管局為此已增發共1200億元的外彙基金票據。