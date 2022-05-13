還柙14個月未得保釋兼無審期 前議員林卓廷等34人續還柙

香港/政治

因參與民主派「35+初選」而被控串謀顛覆國家政權罪的前立法會議員林卓廷，在羈柙14個月後，今(13日)早再次被法院否決其保釋申請，國安法指定法官杜麗冰解釋，她沒有充足理由相信林卓廷不會繼續作出危害國家安全的行為，故拒絕給予保釋。這令他與同案其餘33名被告在還柙超過一年後須繼續在獄中等待案件轉解高等法院聆訊，有大律師近期估計，案件可能要排期至明年中開審，意味被告未審已先被囚禁逾兩年。

廣告 繼續瀏覽後續

民主派人士為求在原訂2020年秋天舉行的立法會選舉取得超過一半議席，以阻止不受歡迎的法案通過，為此，泛民實行初選以集中票源，被當局控以串謀顛覆，指47名被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策畫、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。當中13人獲準保釋出外候審，包括前法律學者戴耀廷等34人則須還柙監獄或因其他罪名服刑。還柙者可每八天作出一次保釋申請，但不少人放棄此項權利，林卓廷昨天提出申請，法官稱需時考慮，延至今日作出決定。

還柙期間，多名被告宣布退出政壇或辭去區議員等職務。當中，辭去由他創辦的新民主同盟的前議員範國威，上月下旬曾再次提出保釋申請，法官杜麗冰拒絕其保釋申請，但同時指出，關注案件進度延誤，建議設立限期，以決定是否需進行初級偵訊等。杜官當時又透露，有11名被告擬認罪。