馬克龍和澤連斯基爭執升高

俄羅斯侵烏戰爭

不可否認的是，在巴黎與基輔之間語調升高，儘管雙方的目標一致：制止戰爭。烏克蘭總統澤連斯基指責法國總統馬克龍試圖給普京一條“出路”，不要“羞辱”俄羅斯，並對馬克龍的“歐洲政治共同體”計畫持保留態度。

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"我們決不能為俄羅斯尋找出路，馬克龍這樣做是徒勞的，"澤連斯基在接受意大利RAI 1頻道採訪時遺憾地表示，馬克龍為俄羅斯尋找出路的做法是徒勞的。這段採訪周五在他自己的Telegram頻道播出。

澤連斯基斷言："我知道他想在俄羅斯和烏克蘭之間的調解中得到結果，但他沒有得到任何結果。"澤連斯基斷然地表示：“不會為普京留面子而失去主權!”

一段時間以來，歐洲輿論對馬克龍一直與普京通話，試圖勸說普京“回心轉意”，停止戰爭存疑，但馬克龍回應，不能放棄任何止戰的可能。

馬克龍周一在斯特拉斯堡的一番話可能激起更多不滿，他在歐洲議會發表演說時說：“不要屈服於羞辱的誘惑和報復精神”，總統府稱，馬克龍在這裡參照的是一戰結束時德國人的屈辱，直接導致了納粹主義和二戰災難。

一戰結束時，作為戰敗國的德國割地賠款，在當時理所當然。拿來對比今天俄羅斯的情形令人費解。在部分輿論看來，俄羅斯是侵略者，在烏克蘭燒殺掠搶，無惡不作，若有一天被烏克蘭擊敗，咎由自取，何來“羞辱”可言？

馬克龍這番話也被視為對美國的隱晦警告，美國正在向烏克蘭提供大量軍事援助，其國防部長奧斯汀在結束對基輔的訪問返回後表示，他希望永遠 "看到俄羅斯被削弱"。

但是，前美國駐俄羅斯大使邁克爾-麥克福爾周五說：" 普京是一個獨裁者，他不需要在任何人面前'保住面子'!”

對於澤連斯基而言，“馬克龍不需要此刻向俄羅斯作出任何外交讓步。”

法國總統府堅稱，國家元首 "從未在未經澤連斯基總統同意的情況下與普京討論任何事情"。

的確，馬克龍在斯特拉斯堡歐洲議會演說中也強調： "唯有烏克蘭自己才能確定與俄羅斯談判的條件。"

但是他引發的疑慮不斷。自馬克龍2019年向普京伸出手以來，當時他主張歐盟應與俄羅斯靠近，儘管他強調歐俄進行“苛刻的對話”，但在歐洲東部國家眼中，馬克龍一直被懷疑對莫斯科過於寬宏大量。

作為歐盟輪值主席的馬克龍，周一在斯特拉斯堡提議創立“歐洲政治共同體”，從而可使烏克蘭在“數十年”才能正式加入歐盟之前強化相互合作。

讚賞這一計畫的意大利前總理恩里科-萊塔表示，這一政治共同體將接納具有共同價值觀基礎的申請加入歐盟的國家，可使申請國逐步進入共同市場，甚至履行歐盟互相援助條款。

如此一來，烏克蘭可參加歐盟理事會，而這一“歐洲政治共同體”項目可以很快落實。

但澤連斯基以及其外長庫列巴寧願直接加入歐盟，烏克蘭3月份為此正式提出了申請。

澤連斯基認為，“這就好比大家庭團聚，你也被邀請了，但沒有為你預備座椅。我認為這不公平。”

庫列巴也表示，“對烏克蘭來說，歐盟為烏克蘭留有一個位置，比什麼都重要。”

馬克龍的這一建議並不新穎，法國前總統密特朗1989年在柏林牆倒塌後，曾提議所有歐洲國家聚合在一個邦聯中。

"法國戰略研究基金會（FRS）的弗朗索瓦-海斯堡（François Heisbourg）回憶說："中歐和東歐人對此有最糟糕的記憶，因為在他們眼裡，密特朗找到了這個辦法，試圖阻止他們加入歐盟和北約組織。