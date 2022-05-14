亞速鋼廠烏克蘭守軍親屬向習近平求助

俄羅斯侵烏戰爭

2022年5月12日，在烏克蘭基輔市中心，捷佳娜-波戈列洛娃（Tetyana Pogorelova）參加了在烏克蘭外交部外要求開展救援行動的抗議活動，她的哥哥被圍困在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內。

被困在烏克蘭港口城市馬里烏波爾亞速鋼廠的守軍家人，周六呼籲中國國家主席習近平出面說服普京放人。

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在基輔舉行的新聞發布會上，在一個懸掛着中國領導人畫像的房間里，一名守軍的妻子納塔利婭-紮里茨卡(Natalia Zarytska)呼籲習近平出面。她說： "世界上有一個人，普京會很難對他說不。我們相信，中國是強大而高尚的，能夠為一個好的事業做出艱難的決定。

她補充說，"我們呼籲中國國家主席習近平閣下展現（......）偉大的東方智慧，努力拯救馬里烏波爾保衛者。"

她讀了幾段丈夫發來的信息，信中指俄國人有意拖延時間，讓守軍戰士備受折磨。

她補充說，亞速鋼鐵廠地下隧道中仍堅守着1000多名烏克蘭士兵，他們的一名指揮官表示其中約有600人受傷，士兵們每天都遭到俄羅斯從海上、地面和空中，包括被禁止的武器的襲擊"。她說："這不是戰爭，這是屠殺"。

一名亞速鋼廠守軍士兵的父親斯塔夫-維奇尼亞克（Stavr Vychniak）也表示，"世界上只有一個人我們可以求助，這就是中國領導人"。

他說："我們呼籲中國國家主席習近平採取必要的措施，充當調解人，將守軍士兵撤離出去”。

作為莫斯科的親密外交夥伴，北京對俄羅斯入侵烏克蘭雖然感到尷尬，但迄今拒絕譴責。

幾天來，亞速鋼廠守軍的親屬一直在呼籲國際幫助，他們 已向土耳其，美國發出呼籲。

烏克蘭總統澤連斯基周五晚間證實，與俄方正在進行非常艱難的談判，以便從亞速鋼鐵廠撤出重傷士兵和義務人員。

烏克蘭副總理Iryna Verechtchuk周四說，基輔正在與俄羅斯人就 "38名重傷戰士 "的撤離進行談判。"她說："目前還沒有關於撤離500至600人傷兵的討論。

在聯合國和國際紅十字會協調下，在亞速鋼鐵廠避難的婦女、兒童和老人已於4月底全部撤離。