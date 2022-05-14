土耳其稱準備與芬蘭及瑞典就加入北約進行討論

土耳其/芬蘭/瑞典/北約

芬蘭、瑞典及土耳其外長周六在柏林舉行會談，試圖解決芬蘭和瑞典計畫加入北約引起的分歧，反對兩國加入北約的土耳其此前表示，準備與兩國協商討論。芬蘭及瑞典表示，盡量消除誤解，有信心達成解決方案。

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路透社消息，由於俄羅斯入侵烏克蘭，北歐的芬蘭與瑞典決定加入北約組織，以應對兩國安全環境的改變。這一決定招致俄羅斯揚言報復，以及北約成員國土耳其的反對。

土耳其外交部長恰武什奧盧周六在抵達柏林後向媒體表示，北約未來新的成員支持庫爾德激進組織"庫爾德工人黨"令人無法接受"，並將使北約東擴複雜化。

他說，這兩個國家公開支持庫爾德工人黨並與他們合作，這些恐怖組織每天都在襲擊我們的部隊。恰武什奧盧表示，他將與芬蘭和瑞典的外長進行會談。

土耳其外長並稱，土耳其大部分民眾都反對支持庫爾德工人黨的國家獲得成員國資格，我們請求阻止兩國加入計畫。

庫爾德工人黨被英國、歐盟及美國列為恐怖組織。

而芬蘭外長佩卡 哈維斯托周六表示，有信心達成解決方案，而瑞典外長安林德則稱，她會盡量消除任何誤解。

此前，北約秘書長斯托爾滕貝格表示，熱烈歡迎北歐兩個國家加入北約，他承諾，兩國加入北約的手續和進程將簡便快捷；但土耳其的表態出人意料，也阻礙了兩國入盟進展。

另據報道，土耳其總統發言人卡林周六表示，土耳其並沒有絕對剝奪瑞典和芬蘭加入北約的可能性，只是希望與這兩國談判，促其取締土耳其眼中的恐怖主義活動，特別是在瑞典首都斯德哥爾摩的恐怖活動。

身兼總統埃爾多安外交政策顧問的卡林在伊斯坦布爾接受路透社訪問時說："我們並沒有剝奪他們入會的可能性，我們基本上只是提出此事事關土耳其國家安全。

埃爾多安周五宣稱，土耳其不可能支持瑞典和芬蘭加入北約，因為這兩個北歐國家是"許多恐怖組織的根據地"。此語使北約會員國和瑞、芬2國感到意外。