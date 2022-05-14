普京親手葬送了不要讓武器發聲的希望

俄羅斯侵烏戰爭

俄羅斯侵烏戰爭打到今天，事態漸漸明朗起來。至少值得強調的有兩點，一，七國集團宣布“永遠不會承認”俄羅斯試圖用武力改變的邊界。二，北約從來也沒有像今天這麼強大，這一切應歸功於一意孤行的俄羅斯總統普京。

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烏克蘭的版圖從此不存在任何曖昧的陰影，侵略者的圖謀只屬於侵略者自己。英、法、美、日、意、加、德七國外長周六宣告：永遠不會承認俄羅斯武力強加於烏克蘭的邊界，這意味着，俄羅斯即使佔領了頓巴斯，也是“一時之快”，終有一日會被烏克蘭合法收復，因為這是屬於烏克蘭的領土；俄羅斯2014年並吞了克里米亞，也不可能長久，烏克蘭終有一日會收復，這是烏克蘭的決心，這也是七國集團的宣示。這也意味着，西方將支持烏克蘭支持到底，從軍事到經濟，一直支持到勝利，一直支持到戰後重建。

北約曾經是冷戰時期維持全球態勢均衡的重要軍事同盟，冷戰結束後，北約的存在漸漸受到質疑，法國總統馬克龍甚至直言不諱宣稱北約已腦死亡，但是，俄羅斯總統悍然發動侵烏戰爭，顛覆國際秩序，任意改變他國版圖的野心迅速激活了北約。作為西方國家的軍事一翼，北約給烏克蘭提供的軍事支持，無疑對烏克蘭戰爭形勢的改變，起到了重大作用。現在，倍感俄羅斯威脅的中立國家芬蘭和瑞典也在準備加入北約，北約從來也沒有像今天這麼強大。

侵烏戰爭一起，每個人都感到普京欲顛覆地緣平衡，迫使作出歷史性抉擇。芬蘭5月12日宣布放棄中立準備申請加盟就是最好的明證，瑞典加盟的步驟似也加快，他們有可能在一年內正式加盟。誰能相信一個與俄羅斯分享1300公裡邊界的國家今天嚮往得到更多的安全保障？這兩個斯堪的納維亞國家在整個冷戰期間都拒絕這樣做之後，決定在2022年跨出巨大一步？烏克蘭的悲劇，再加上格魯吉亞的先例，只能加劇赫爾辛基的合理擔憂，促成北歐的這一重大演變。

芬蘭和瑞典做法的合理性不容置疑。除了土耳其，它所表達的不滿與它的國內問題有關，而不是與正在出現的新的地緣戰略形勢有關，土耳其表示準備與芬蘭和瑞典討論加入北約問題。在北約內部，當得知芬蘭和瑞典的意願後，立即出現了許多贊成的聲音，以批准這一可能的擴大。

不過，法國世界報社評認為，北約擴大同時提出了一些問題，包括軍事和政治問題，不幸的是，烏克蘭局勢的緊迫性和嚴重性有可能掩蓋了這些問題。如果接受芬蘭為成員，北約將不得不把芬蘭與俄羅斯漫長的陸地邊界納入其防禦計畫。特別是如果瑞典也加入的話，它將不得不審查其波羅的海的軍事部署，位於波蘭和立陶宛之間的俄羅斯飛地---加里寧格勒的戰略地位將被重新激活。

北約徒然地保證只是一個防禦同盟，這為其憲章的核心條款所證實，這一條款同時指出，對其任何一個成員國的攻擊形同對所有成員國的攻擊，因此它的強化在普京的俄羅斯眼中無疑構成威脅，特別是考慮到新的申請國不可忽視的軍事能力。所以莫斯科方面迅即宣布將採取“軍事—技術”的雙重反擊，包括從5月14日起中止對芬蘭供電。

然而，俄羅斯總統只能怪自己。在入侵烏克蘭之前，從法國總統馬克龍到美國總統拜登等西方領導人一直試圖通過尋求與普京建立一種 "穩定和可預測的 "關係，用後者的話來說就是就歐洲安全架構達成協議。

普京下令向烏克蘭出兵，引發了一場與他的目標背道而馳的重新組合。他現在是他希望削弱的西方聯盟的最佳代理人，他親手埋葬了不要扣動扳機的希望。