澤連斯基在基輔會見美參院共和黨領袖麥康奈爾率領的國會代表團

澤連斯基/美國/參議院/基輔

烏克蘭總統澤連斯基周六在基輔會見美國參議院共和黨領袖麥康奈爾率領的國會代表團。澤連斯基表示：期待美國的支持及對俄羅斯新的制裁。澤連斯基並感謝美國在支持烏克蘭方面發揮的領導作用。

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法新社消息，烏克蘭總統府周六發布的聲明稱，澤連斯基在會見前往基輔訪問的美國參議院共和黨代表團時表示，"我們非常期待美國的支持，以及對俄羅斯新的制裁，同時，俄羅斯應該正式被認定為支持恐怖主義國家。

澤連斯基並感謝“美國在支持烏克蘭方面發揮的領導作用”，稱這不僅是在保護他的國家，“也是在保護民主和自由的價值觀，維護各國自由選擇未來的權利”。

此前，澤連斯基在其社交媒體上表示，美國參議院共和黨代表團的訪問"是美國國會兩黨和美國人民支持烏克蘭的強烈信號”，也是體現美國和烏克蘭人民之間關係的力量。

澤連斯基表示，雙方討論了美國對烏克蘭財政及軍事援助，以及對俄羅斯新的制裁。

5月1日，美國眾議院議長南希-佩洛西訪問基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基會面。

另據報道，澤連斯基周六表示，東部頓巴斯地區（Donbas）情勢仍然非常艱難，他並稱俄羅斯部隊仍試圖"展現"某種勝利。

澤連斯基在深夜視訊演說中表示："俄羅斯全面入侵已滿80天，這似乎特別瘋狂，但他們不會停止他們的行動。"