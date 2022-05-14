烏軍東部反攻 基輔料八月出現大轉折 "年底前趕走俄軍"

俄羅斯侵烏戰爭

2022年5月10日，在烏克蘭Vovchansk Raion，俄羅斯軍隊的一輛T-90坦克在無人機的攻擊中被摧毀，這是從發布的視頻中截取的畫面。

烏克蘭軍隊正在該國第二大城市哈爾科夫四周發動反攻。這一次，俄羅斯軍隊沒有被命令突然從該地區消失：他們正在被軍事上擊敗，日復一日，被趕回邊境。烏克蘭當局周六樂觀地預料，戰場形勢八月出現大轉折，年底前擊敗俄羅斯。

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如果說，俄烏雙方在頓巴斯繼續激戰，俄羅斯繼續對親俄分子部分控制的這一地區狂轟濫炸，但是在哈爾科夫，烏克蘭總參謀部稱，情況似乎完全反轉，該市是俄羅斯人的優先目標之一，但他們已經從該市撤出。

哈爾科夫州州長周六表示，烏克蘭部隊周六在俄羅斯控制的伊祖姆鎮附近發起了反攻。這意味着烏克蘭軍隊開始反攻俄羅斯在烏東控制的一個關鍵軸心。這一反攻的成功，將使得莫斯科攻打頓巴斯從而佔領頓巴斯全部地區的戰爭遭到重挫。

烏克蘭總統澤連斯基周五表示：“逐漸解放哈爾科夫地區，證明我們不會把任何人留給敵人。”他宣布，烏克蘭軍隊正在從敵人手中收復失地：截至周五晚上當地已有1015個地方被解放。這使得烏克蘭人相信，戰爭從現在起轉向對他們有利。

烏克蘭軍事情報負責人布達諾夫周五對英國天空電視新聞預測，戰爭將在8月達到 "轉折點"，俄羅斯將在 "年底前 "被打敗。他保證，在這場戰爭結束後，"我們將收復2014年以來失去的所有領土，包括頓巴斯和克里米亞"。

布達諾夫表示，烏軍熟悉地形，對俄軍進攻計畫了如指掌，致使俄軍在軍備和人員上均遭受沉重損失。這位情報官員還稱，俄羅斯總統普京精神和生理都處於不好狀態，他指普京已患上癌症，病情嚴重。

根據美國戰爭研究所（ISW）的說法，普京 "很可能打算在未來幾個月將烏克蘭南部和東部併入俄羅斯聯邦"。該研究所稱，"烏克蘭及其西方夥伴可能只有一個很小的機會窗口，在俄羅斯 "吞併 "被佔領土之前發動大反攻。