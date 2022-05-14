習近平只顧清零 李克強憂愁經濟

中共二十大前瞻

中國國家主席習近平堅持不懈要求動態清零，各國解封恢復正常之際，中國卻嚴厲封鎖，重傷經濟，忽視民生。與此形成對比，中國總理李克強近來卻不斷喊話，經濟形勢嚴峻。

廣告 繼續瀏覽後續

一些敏感的觀察家注意到，李克強近來在講話中很少或者幾乎不提習近平壓倒性的政策---社會面清零，由此延伸出黨內正在加劇鬥爭的猜測。事實上，李克強作為總理，談經濟是他本來的使命，然而，自從習近平把總理主管經濟的任務也攬走後，李克強被嚴重邊緣化了。

華爾街日報也有類似的觀察。該報日前報道說，在中國經濟放緩之際，一度被邊緣化的中國總理李克強力促國家主席習近平回調那些部分導致了這一局面的政策，李克強正憑藉自身影響力重新活躍起來，成為中國政府高層近十年來未見的一股潛在的制衡力量。

為了實現習近平所要求的清零，各地封城，封控，尤其像上海這種對國際經濟鏈有重大影響的大都市也被封鎖起來至今，加劇了中國自身經濟問題的嚴重性。在中國陷入近年來最嚴重的經濟困境之時，李克強不得不發聲，或者說，黨內對習近平不惜犧牲經濟清零的不滿，給李克強回歸正宗提供了機會，正在發揮作用。

香港明報指出，4月底以來，李克強三次就經濟問題發話，如果加上5月14日新華社全文刊發的另外一篇講話，李克強關於經濟問題的喊話密度已經很大，官媒給予的位置似乎也越來越重要。

4月底以來，李克強三度在會中強調“穩就業”，港媒分析，這顯示中國的就業形勢挑戰不容小覷。三次會議，一次是4月27日國務院常務會議，會中強調“加大穩崗促就業政策力度”，第二次是5月7日，李克強在全國穩就業工作電視電話會議中指出：“當前就業形勢複雜嚴峻”。第三次是5月11日的國務院常務委員會會議，李克強在會中要求“財政、貨幣政策以就業優先為導向”。

分析人士指出，半月內三提“穩就業”可見就業形勢面臨的挑戰嚴峻，一方面新冠疫情和俄烏局勢進一步加劇經濟下行壓力，另一方面，2022年中國高校畢業生首破千萬，就業問題也很嚴重。

新華社5月14日罕見全文刊發李克強4月14日在國務院廉政工作會議上的長達8000多字的長篇講話，引人注目的仍然是大談經濟問題。他強調，保持經濟平穩運行不僅是經濟問題，也事關社會穩定大局。

有意思的是，李克強這些講話的共同點都避開了習近平“壓倒一切”的“清零”，但是，5月14日新華社全文刊發的這篇講話卻明確提及“3月份以來，……”國內出現新一輪疫情對中國經濟造成的“超預期變化”，而這個時間點正是上海全面封城的階段。李克強形容經濟發展遭遇了“倒春寒”，“3月份一些經濟指標明顯轉弱，特別是城鎮調查失業率上升到5.8%，居民消費價格指數同比漲幅比1、2月份擴大0.6個百分點。4月份以來實物量等指標反映經濟遇到的挑戰更趨嚴峻。”

他還說，“中國經濟體量大，確保這艘大船平穩航行至關重要。”李克強要求：“着力穩就業、穩物價、穩定產業鏈供應鏈，千方百計挺過難關，切實穩住經濟基本盤。”

當然，八千字的長篇講話，也象徵性地提及與“習近平同志為核心的黨中央保持高度一致“，”迎接黨的二十大勝利召開”，但整體上很務實。

有分析指出：習近平作為中國共產黨領導人的前程在上海部分地受到威脅。雖然過去兩個月籠罩全國最大城市的癱瘓狀態導致經濟急劇放緩，民眾的不滿情緒日益高漲，但中共5月5日召開的常委會重申“堅持清零不動搖”，公報以“會議指出”而不是通常的“習近平強調”的方式稱："我們已經贏得了保衛武漢的戰鬥，我們有信心贏得保衛上海的戰鬥。"

在這一背景下，李克強有關經濟問題的密集講話，尤其5月14日轉發的長篇報道，似有一番特別的意味。華爾街日報則分析，中共黨內對習近平政策的不滿的日益加劇，為李克強及其支持者創造了機會。”