中國借前外交官打出疏遠俄國的信號？

俄羅斯侵烏戰爭

中國對烏克蘭戰爭的態度以及戰爭給中國帶來的影響一直是德國媒體關注的話題。

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中國前外交官表示，俄羅斯的失敗不可避免。這立即引起國際轟動。德國巴州電台也在猜測，這是一位退休外交官的私人意見，還是中國悄悄打出了疏遠普京的信號？中國駐烏克蘭前大使高玉生在上海的一次會議上表示，普京的計畫失敗了。俄羅斯的潰敗在軍事、經濟和政治上都已成定局。俄羅斯已陷入被動地位。俄羅斯被擊敗只是時間問題。烏克蘭將加入歐洲大家庭。據稱，高玉生還曾說過，自蘇聯解體以來，俄羅斯一直在衰落。一位美國觀察員指出，中國外交官通常非常保守，除非他們的憤怒超過了一定的程度。目前沒有人能確定，這位前外交官只是作為一名退休者發表了個人看法，還是透露了中國領導層的印象。

《世界報》表示，中國現在已經從俄羅斯受到孤立的處境獲益不少。2014年制裁俄國後的情形也適用於今天。結果是，歐洲和美國遭受損失，中國受益。事實是，中國與俄羅斯的貿易額正在呈現強勁增長勢頭，而且，中國還希望從俄羅斯獲得更多原油。

德國編輯部網絡看到，一些中國公司現在逐漸感受到了西方制裁對俄羅斯的打擊。電腦製造商聯想和智能手機製造商小米現在已經從俄羅斯退出。不過，兩家公司均未發表官方聲明。早些時候，北京曾呼籲本國公司抵制西方的制裁。但現在，這些公司顯然也感受到西方制裁帶來的不斷增長的壓力。西方競爭對手退出俄羅斯曾讓中國生產商受益。但中國科技企業依賴美國的半導體芯片。聯想和小米在俄國陷入困境並退出俄國，顯然首先與其對美國的依賴有關。