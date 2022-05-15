伊朗稱考慮向歐洲輸出天然氣的可能性

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伊朗石油部官員周日表示，由於俄羅斯在烏克蘭發動戰爭導致能源價格飆升，伊朗正考慮向歐洲輸出天然氣的可能性。歐洲獲俄羅斯穩定能源供應的壓力持續增加。

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法新社報道，伊朗官方媒體援引石油部副部長馬吉德·切格尼的話說：“伊朗正在研究這個問題，但我們還沒有得出結論。”他說，“伊朗一直在尋求發展能源外交並擴大市場”。

伊朗宣稱擁有世界最大天然氣蘊藏，但美國2018年單方面退出核問題協議，恢復對伊朗制裁後，伊朗天然氣產業發展受影響。

俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭導致石油和天然氣價格飆升，而許多歐洲國家的工業依賴俄羅斯的能源資源。

烏克蘭上周三表示，俄羅斯已停止通過烏克蘭東部的一個重要中轉樞紐管道輸送天然氣，使能源緊張局勢升級。

去年，歐盟進口了大約1550億立方米的俄羅斯天然氣，占其進口總量的45%。

另據報道，烏克蘭天然氣運輸系統運營公司日前宣布，關閉索赫拉尼夫卡計量站，暫停接收輸往歐洲的俄羅斯天然氣。公司促請俄羅斯天然氣公司透過蘇德紮計量站，增加供應，但指不可能處理所有改道運輸的天然氣。路透社報道，烏克蘭收到俄羅斯要求當地經蘇德紮計量站輸氣超過6500萬立方米。

較早前，俄羅斯天然氣公司表示，停止經波蘭段管道輸氣。

俄羅斯日前確定對外國公司實施特別經濟措施的清單，主要來自歐盟、美國及新加坡的能源公司，當中包括經營波蘭段輸氣管道的營運商。發言人指，俄羅斯天然氣公司即被禁止使用位於波蘭的該段管道輸氣。