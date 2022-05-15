布林肯：美國將全力支持芬蘭瑞典加入北約

美國/北約/芬蘭/瑞典

美國國務卿布林肯周日表示，儘管土耳其表達關切，他有信心瑞典和芬蘭一旦正式提出申請，兩國將順利加入北約組織。北約秘書長斯托爾滕貝格周日在談到土耳其對瑞典和芬蘭加入北約的疑慮時表示，他有信心能夠獲得解決；他同時呼籲北約持續軍援烏克蘭對抗俄羅斯。

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布林肯在北約外長在柏林的會議結束後告訴記者："如果瑞典或芬蘭選擇正式加入北約，美國將大力支持他們申請入盟。"

布林肯表示，他已和土耳其外長就土耳其對瑞典和芬蘭加入北約的顧慮進行了交談，在周日的外長會議之後，他有信心可以達成共識。

布林肯說："我不想描述我們與土其其外長或北約會議本身進行的具體對話，但我可以這麼說：我聽到幾乎所有與會者都非常強力支持（瑞典、芬蘭）入盟。"

布林肯表示，如果他們選擇這樣做，我非常有信心我們會就此達成共識。

另據報道，北約秘書長斯托爾滕貝格周日在談到土耳其對瑞典和芬蘭加入北約的疑慮時表示，他有信心能夠獲得解決；他同時呼籲北約持續軍援烏克蘭對抗俄羅斯。

斯托爾滕貝格周日以視訊方式在德國柏林的北約會議上表示，"我有信心我們能就如何推動成員國議題，找到共同點和共識"，他並表示，與土耳其外長保有聯繫。

斯托爾滕貝格表示，芬蘭與瑞典在俄羅斯入侵烏克蘭後成為北約成員國，"將加強我們的共同安全，展現北約大門保持開放，以及侵略得不到好處"。

他並提到，芬蘭與瑞典從申請到加入北約之間的過渡期，北約將尋求提供安全保證，包括增加區內軍力，並試圖加快批准程序。

針對烏克蘭戰事，斯托爾滕貝格稱，烏克蘭將戰勝俄國的侵略，他呼籲北約繼續向烏克蘭提供軍事援助。