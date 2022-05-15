清華教授出言驚人 兩年抗疫中國人每人增壽十天

中國-新冠病毒

2022年5月11日，在北京嚴厲封控的朝陽區，一對戴着口罩的夫婦從一面寫有 "我愛朝陽 "字樣的牆上走過，他們正準備去接受COVID-19檢測。

中國嚴酷的抗疫措施被指折騰得民不聊生，但是，被視為習近平智囊的知名經濟學家李稻葵不這樣看，他以為，中國這兩年抗疫下來，百姓人均增壽十天。

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“2022清華五道口首席經濟學家論壇”5月14日開幕，出席同一會議的野村證券經濟學家陸挺認為，中國經濟除應對外部不確性外，內部風險也不少。他還質疑，越來越多的國家大幅調整抗疫策略改不以清零為目標，在這種情況下，中國清零的難度更大、代價更高。

不過，清華大學弗里曼經濟學講席教授李稻葵在會上以“勝利”來形容中國兩年的抗疫。他還分享了他對“人民至上，生命至上”的理解。

中國領導人習近平以清零政策為核心的嚴酷抗疫引發強烈質疑，但他在5月5日政治局常委會上再次強調，“堅持動態清零”，“我們堅持人民至上、生命至上……”在這一清零政策主導下，上海最早宣布為期4日的分區分控已擴至封城，且已持續四十多天。

李稻葵進一步解釋說：人民至上，生命至上，“非常好的一個測度是人均壽命 ”，“經濟發展的根本目的之一是提高老百姓的平均壽命”。他說，通過他的計算，中國兩年的抗疫挽救了400萬中國人的生命。

他補充，那麼，“以平均壽命這個測度來看過去兩年的抗疫是有成績的。”根據他的計算，“每一個失去的生命的挽回，相當於讓每個人多增加了10天的壽命“。”

簡而言之：“過去兩年的偉大勝利，為每一個百姓的平均壽命延長了十天，平均每年五天”。

李稻葵的言論引髮網友反彈。有人質疑李教授的十天壽命是怎麼算出來的，“他可能沒有進過方艙”，有人批評：“我認為他的演算和結論相當於鬼畫符，跳大繩”。北京學者榮劍說：“我已轉告李教授了，關他一年，可以增加他的壽命60天。”

人口學家易富賢發推評論說，“論證了2049年中國經濟將是美國3倍的李稻葵，現在又有高論。他不知道嚴厲的抗疫，中國損失了上百萬新生命，平均預期壽命78年，損失7800萬年生命，影響今後幾十年經濟”。他還說，“被封禁兩年多活10天，被封禁終生(70多年)多活一年。動物園籠養的動物也是比野生動物長壽的。”

還有位網友說，僅延長了十天壽命就說是“勝利”這個論證太粗糙了，就算我的壽命延長了十天吧，這十天夠不夠我們排隊做核酸、集中被隔離消耗掉的時間呢？

李稻葵還談到如何“保經濟”，這句話也和他前面提到的生命有關。他說，“不能只看到今天保住的生命，還要保住未來的健康、生命，所以產業鏈一定要保住”，但是，這麼嚴酷地清零措施，人都被隔離起來，如何保住產業鏈，李教授建議把一線工人“集中起來建板房，在工廠旁邊隔離，一邊隔離一邊生產”。

結果引來網友嗆他鼓勵興建集中營。海邊的西塞羅評論說：“這樣一來，既抓了防疫，又促了生產，我們一定能贏，這個方案就叫集中贏)吧。”

在一些中國媒體的正式版本中，網絡貼出的“一邊生產一邊隔離”這段話被刪了。不知是應本人要求，還是官媒自作主張。