芬蘭宣布"歷史性"加入北約申請 瑞典緊隨其後 北約表示歡迎

芬蘭/瑞典/北約

北歐國家芬蘭周日宣布加入北約"歷史性"申請，瑞典正式決定跟隨其後，執政黨社會民主黨周日晚宣布將同意國家加入北約。法新社稱，這是俄羅斯入侵烏克蘭產生的直接後果。

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法新社消息，北約秘書長斯托爾滕貝格周日表示，歡迎這兩個北歐國家加入北約。他表示，兩國的入會表明，俄羅斯為入侵烏克蘭付出了代價。

芬蘭總統尼尼斯托和總理馬林周日召開聯合記者會，表示總統和政府外交與安全政策部長級委員會同意芬蘭申請加入北約，芬蘭總統紹利·尼尼斯托在新聞發布會上說，“這是歷史性的一天。一個新時代正在到來”。

芬蘭議會將於周一開會，審議有關決定，預計會獲多數支持，馬林期望議會在未來幾日完成確認程序。

而瑞典執政的社會民主黨改變了其長期以來的立場，周日決定支持加入北約，條件是該國不擁有永久的北約基地或“核武器”。

瑞典首相馬格達萊娜·安德森周日在斯德哥爾摩舉行的一次特別黨派會議後表示，與芬蘭聯合申請加入北約，對瑞典國家安全是最好的選擇。

安德森將於周一前往議會，以確保申請加入北約獲得議會多數支持。安德森稱，瑞典政府隨後將做出決定，這將翻開200多年軍事同盟的新篇章。

瑞典總理安德森所屬執政黨社會民主黨在過去一周就此進行黨內舉行辯論，討論是否放棄社民黨長期反對國家加入北約的立場。瑞典多數在野黨已表態支持國家加入北約，在安德森領導的執政黨同意後，議會勢將通過讓國家正式申請成為北約成員國。

瑞典與芬蘭在冷戰期間都與北約保持距離。但俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭，使兩國民眾及政府重新思考國家安全需要，轉而考慮"入會"。

英媒分析認為，兩國加入北約是俄羅斯侵烏其中一個最重要及影響深遠的後果。這將改變北歐的安全狀況，並使北約更容易對波羅的海國家給予保護。北約與俄羅斯"共同"的邊界也會加長一倍，使俄羅斯"備感威脅"。