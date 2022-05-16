上海慢慢走出封城 卻決定不辦2023年亞洲杯足球賽

中國/疫情/放棄舉辦2023年亞洲杯賽

上海市政府提出了分階段重新開放商場、超市和其他商業網點的計畫，儘管許多上海居民仍因疫情封控而被限制在家中。上周六亞洲足球聯合會(Asian Football Confederation)宣布中國退出舉辦四年一度的亞洲杯足球賽。該賽事原定於2023年夏天舉行。該決定在中國網絡引發議論，甚至有問，是不是因為球場被用來建造了方艙醫院。

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上海出台復商復市計畫。據華爾街日報署名Natasha Khan今天報道說，上海市副市長陳通周日表示，上海每日新增新冠感染病例繼續下降，將從周一開始允許商業有限放開。這個擁有2,500萬人口的城市已被硬性封控近兩個月。陳通的講話顯示，上海疫情防控進入一個新的過渡階段，“正處於應急處置向常態化防控轉換的關鍵階段”。

周日，上海市衛生部門報告，前一天新增約1,200例新冠病例，而上個月的高點是超過20,000例。近兩周來，上海每日新增感染人數一直低於5,000人。（截至發稿，上海已公布周日新增900多例新冠病例。）

許多上海居民對分階段重新開放的計畫持懷疑態度。儘管新增病例數下降，但最近幾天，全市範圍內社區一級的防疫部門紛紛收緊了限制。儘管中國互聯網上的內容往往會受到嚴格審查，但仍有視頻顯示，長時間的疫情封控在上海引發的絕望和憤怒逐漸蔓延，官員一邊試圖解決食物短缺等問題，一邊加大力度執行該國嚴格的防疫政策。而居民們各種罕見的不服從行為促使政府指責“境外勢力破壞上海防疫”。

據該報道，此外，儘管許多居民區已持續數周滿足政府宣布的放鬆限制的要求，但許多人仍然被限制在家裡。其他一些上海居民指出，上周六亞洲足球聯合會(Asian Football Confederation)宣布中國退出舉辦四年一度的亞洲杯足球賽。該賽事原定於2023年夏天舉行。

就在中國放棄主辦亞洲杯前幾天，原定於今年9月在杭州舉行的亞運會因疫情推遲。杭州位於上海西南方向約100英里處。

華爾街日報稱，儘管如此，中國放棄亞洲杯主辦權被廣泛解讀為一個信號，表明上海乃至整個中國距離全面恢復正常生活仍遙遙無期。亞洲杯原計畫於2023年6月16日至7月16日在中國10個城市舉行。

在中國類似Twitter的社交媒體平台微博(Weibo)上，一篇帖子寫道：“明年的事情已經取消了？球場造方艙咯？”這篇帖子呼應了廣大網民的看法。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%87%BA%E5%8F%B0%E5%A4%8D%E5%95%86%E5%A4%8D%E5%B8%82%E8%AE%A1%E5%88%92-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BE%E5%BC%83%E4%B8%BE%E5%8A%9E2023%E5%B9%B4%E4%BA%9A%E6%B4%B2%E6%9D%AF%E8%B6%B3%E7%90%83%E8%B5%9B-11652668208