中共新文件規範退休領導幹部 命令與黨一致不得妄議

中國/退休幹部不得妄議

中共中央15日印發文件，要求加強離退休幹部黨建工作。官員說，文件要求離退休幹部、特別是曾任領導者自覺與“習近平為核心的黨中央”保持高度一致，不得妄議黨中央大政方針。由於中共今年11月前後將召開20大，這項文件被認為是規範離退休老幹部政治思想，以維繫全黨團結的舉措。

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據中央社今天引述中國官方新華社消息說，這項名為“關於加強新時代離退休幹部黨的建設工作的意見”的文件，明確要求各地區、各部門“結合實際，認真貫徹落實”。而除意見的要項外，新華社還以中共中央組織部負責人“答記者問”的名義，說明意見較詳細的內容。

根據中共中組部官員說，這項意見提出“強化政治引領，確保離退休幹部黨員繼續聽黨話、跟黨走”，要組織引導離退休幹部黨員深入學習“新時代”黨的創新理論，自覺踐行“習近平新時代中國特色社會主義思想”。各級黨委（黨組）或有關方面負責同志，每年要為離退休幹部黨員講1次黨課。

同時，要引導離退休幹部黨員自覺“在思想上、政治上、行動上，同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致”。嚴明黨的政治紀律和政治規矩，嚴肅黨內政治生活，要求離退休幹部黨員在大是大非面前“旗幟鮮明、立場堅定，對黨忠誠、聽黨指揮、為黨盡責”。而擔任過領導職務的離退休幹部黨員，要積極發揮好表率作用。

此外，離退休幹部黨員、特別是擔任過領導職務的幹部黨員，要嚴守有關紀律規矩，不得妄議黨中央大政方針，不得傳播政治性的負面言論，不得參與非法社會組織活動，不得利用原職權或職務影響為自己和他人謀取利益，並要堅決反對和抵制各種錯誤思潮。