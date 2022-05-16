中國疫情封控衝擊經濟 消費下降失業升高

中國，新冠防疫，經濟，消費，就業

在北京朝陽區，大多數商家被勒令關閉後，一名穿着防護服的工人推着手推車經過通常繁忙的購物中心餐館 14/05/2022.

中國疫情封控對經濟的影響顯現，周一官方公布的一系列經濟指標下滑，消費大幅下降、失業率上升，呈現兩年來最糟糕的經濟表現。

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法新社報道，中國強化篩查、限制出行等措施嚴重影響旅行，並抑制了消費，上海在4月份倉促開始的封城癱瘓了供應鏈，在2500萬上海居民仍然處於嚴格限制時，首都北京也正在收緊新冠防疫，對非必要的企業和公共場的關閉影響了生產經營獲得。

中國國家統計局周一公布4月份國民經濟運行數據顯示，反應內需的社會消費品零售總額年同比大幅下降11.1%， 這是該指數連續第二個月下降，3月為下降3.5%。

同時受當局密切關注的失業率4月份升至6.1%，接近2020年2月疫情首次爆發時的記錄峰值（6.2%）。

4月份，反映工業生產的全國規模以上工業增加值年同比下降2.9%，而3月份時為增長5%， 對該數值此前分析師的預期只是增長趨緩+0.5%。

澳新銀行的經濟學家Raymond Yeung指，上海是中國貨物進、出口的重要港口，上海封禁的影響相當大，並波及全球貿易。牛津經濟研究院的經濟學家Tommy Wu說，家庭消費受到衛生防疫措施的 "打擊更大"，而北京政府長期以來一直在追求依靠國內需求刺激經濟。

在投資方面，周一公布的數據顯示，1月至4月固定資產投資年增6.8%，比1月至3月份的9.3%下滑了2.5個百分點。

中國統計局發言人付凌暉在記者會上安撫說，預計疫情對經濟活動的影響將是“短暫的”，判斷經濟復蘇即將到來。事實上中國的防疫措施正危及北京所設定的GDP年增5.5%的目標， 許多經濟學家懷疑中國最終能否實現該目標，而這將標誌着除疫情初始的2020年外、中國自1990年以來的最低增長。研究公司龍洲經訊就警告，中國政府可能將被迫 "加快實施刺激措施"。