中國經濟數據多跌 上海封城罪魁禍首？

中國/經濟/上海封城

2022年5月5日，中國上海，一名身着防護服的醫務人員在一棟大樓的封閉入口外收集居民的拭子樣本進行核酸測試。

中國4月份主要經濟數據全線走弱，多項指標陷入負增長，凸顯中國為上海因疫情而採取全域靜默措施付出的巨大代價。不過，中國統計部門認為，這並不意味着二季度整個經濟運行會下降，因為目前，吉林、上海等地疫情已得到有效控制，5月份經濟運行有望得到改善。而隨着各項助企紓困政策持續發力，相信二季度仍會保持較好增長態勢。

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據華爾街日報今天報道稱，中國4月份多項經濟指標陷入負增長，凸顯上海疫情防控付出的巨大代價。

中國國家統計局今早公布的數據顯示，中國4月份社會消費品零售總額同比下降11.1%，遠低於前值(下降3.5%)和預期(下降5.4%)；全國規模以上工業增加值同比意外下降2.9%，前值和預期各增長5.0%和1.0%；全國服務業生產指數同比下降6.1%，此外，1-4月不含農戶的固定資產投資同比增速走低至6.8%，低於預期的7.2%。就業數據也顯著走弱。

統計局坦承今年的確有很多因素超出了預期，但認為疫情衝擊帶來的短期變化，都是階段性和外在的，中國經濟的基本面沒有變。

中國政府將今年國內生產總值(GDP)增長目標設定在5.5%左右，為20多年來的最低增長目標，凸顯國內外不確定性持續加大之際，中國經濟今年面臨更大壓力。

據該報道，不過，在一季度末二季度初，上海因疫情而封城了近兩個月後，市場的觀點比較悲觀。多家外資機構認為今年5.5%增速難以達到，普遍認為今年中國GDP增速或落在4.2%-4.8%之間。