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中國經濟數據多跌 上海封城罪魁禍首？
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中國4月份主要經濟數據全線走弱，多項指標陷入負增長，凸顯中國為上海因疫情而採取全域靜默措施付出的巨大代價。不過，中國統計部門認為，這並不意味着二季度整個經濟運行會下降，因為目前，吉林、上海等地疫情已得到有效控制，5月份經濟運行有望得到改善。而隨着各項助企紓困政策持續發力，相信二季度仍會保持較好增長態勢。
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據華爾街日報今天報道稱，中國4月份多項經濟指標陷入負增長，凸顯上海疫情防控付出的巨大代價。
中國國家統計局今早公布的數據顯示，中國4月份社會消費品零售總額同比下降11.1%，遠低於前值(下降3.5%)和預期(下降5.4%)；全國規模以上工業增加值同比意外下降2.9%，前值和預期各增長5.0%和1.0%；全國服務業生產指數同比下降6.1%，此外，1-4月不含農戶的固定資產投資同比增速走低至6.8%，低於預期的7.2%。就業數據也顯著走弱。
統計局坦承今年的確有很多因素超出了預期，但認為疫情衝擊帶來的短期變化，都是階段性和外在的，中國經濟的基本面沒有變。
中國政府將今年國內生產總值(GDP)增長目標設定在5.5%左右，為20多年來的最低增長目標，凸顯國內外不確定性持續加大之際，中國經濟今年面臨更大壓力。
據該報道，不過，在一季度末二季度初，上海因疫情而封城了近兩個月後，市場的觀點比較悲觀。多家外資機構認為今年5.5%增速難以達到，普遍認為今年中國GDP增速或落在4.2%-4.8%之間。