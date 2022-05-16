中國4月主要數據倒退兼遜預期 零售總額跌逾11% 當局料本季可保增長

中國/經濟

受疫情及「清零」政策影響，中國4月份的主要經濟數據出現倒退；當中，全國規模以上工業增加值按年由升轉跌2.9%，較市場預期上升0.4%出現背向發展；而社會消費品零售總額亦按年跌11.1%，跌幅遠較市場預期大。兩項數據均是兩年多來新低，而6.1%的失業率亦寞預期略高。中國統計局承認，疫情衝擊影響超出預期，但影響僅屬短期和外在，強調中國經濟穩中向好的基本面和支撐高質量發展的條件均維持未變。

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統計局今(16日)早公布，4月份的全國規模以上工業增加值按年下降2.9%，是2020年2月以來新低；按季更下降7.08%；首四個月規模以上工業增加值按年升4%，較首三個月回落2.5個百分點。固定資產投資方面，按季下降0.82%；首四個月的固資投資按年增長6.8%，累計增速是年內最低，較首三個月回落2.5個百分點，亦低過預期。

個人層面的影響亦明顯。以社會消費品零售總額為例，29483億元的總額，較去年同期下降11.1%，創2020年3月以來最低，跌幅亦較3月的3.5%顯著擴大，亦較市場預期跌6.1%為嚴重；若以頭四個月計算，社會消費品零售總額亦按年下跌0.2%。此外，城鎮調查失業率亦升至6.1%，略高於市場預期的6%，較3月上升0.3個百分點；若以今年首四個月計算，新增就業406萬人，而全國城鎮調查失業率平均值為5.7%。 統計局新聞發言人付凌暉指出，4月份的主要工業和服務業表現受疫情影響下滑，但隨着各項紓困政策持續發力，相信今季經濟仍會保持較好的增長趨勢，例如上海九千多家規模以上工業企業中，已復工的企業佔比升至接近一半，而物流和發電情況亦在改善中。他又說，從今季基建運行情況看來，有關數據仍會保持增長，對經濟增長帶來支撐作用，當局下階段將加快專項債發行進度，為投資增長提供有利支持，而今季消費亦會在疫情衝擊後逐步恢復，繼續拉動經濟。

他總結，下階段將堅持穩字當頭、穩中求進，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的總體要求，加大宏觀政策調節力度，確保經濟運行在合理區間。他補充，中國去年經濟總量達到114萬億元人民幣，有能力抵禦各種風險挑戰。