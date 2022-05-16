北京大學不尋常學生吼表不滿

中國/北京大學學生抗議

北京著名大學的數百名學生抗議收緊防疫措施，這是中國政府眼中高度敏感的教育機構里的一種不尋常的反抗行為。北京大學官方拒絕承認有學生示威，只說是學生表達了訴求。微博上有人讚賞北京大學的學生抗議重現了1989六四時為民主自由示威精神灰燼重燃。但此帖迅速被刪除。

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據法新社今天自北京報道稱，自5月初以來，中國首都一直處於嚴格的防疫措施之下，幾乎每天都有檢測，並大力鼓勵居家工作。餐館和其他非必要的企業已經關閉，許多家庭也已經被封鎖禁足。儘管這個擁有2000多萬人口的大都市在最近幾周只記錄了大約1000個病例，但共產黨政權仍然堅持其清零政策，面對全世界數百萬人的染疫死亡，中國因稱清零與禁封政策被譽為是一個防疫成功案例。

但是，一些因擔心受到懲罰而要求匿名的學生說，有300多名學生在周日晚上在萬柳校區內進行抗議，萬柳校區是規模龐大的北京大學的所在地之一，他們被限制在宿舍區里一周。在法新社核實的視頻中，可以看到學生們在重複口號，並對一名大學官員發出噓聲。這些學生剛剛推倒了學校為防止他們離開住所和訂購食物而設立的圍欄。

據一名學生周一作證說，"當圍欄被豎起來時，每個人都非常不滿與不安。"

而根據一名學生轉發的視頻，一名大學副校長最後通過擴音器向抗議者講話，呼籲他們 "以平靜的方式回到宿舍"。大學當局隨後承諾允許學生進入主教學園區，並允許外賣送餐。

一名學生告訴法新社說，"我們只能按政府說的做，讓他們拿走所有的自由。"

當被法新社聯繫到時，"北大"（北京大學）的管理層拒絕稱學生的抗議是 "示威"，只說是 "學生表達了他們的要求"。

法新社說，1989年，這所著名的大學是天安門民主示威的搖籃，1989年6月3日至4日晚，天安門示威以一場血腥屠殺告終。因此，當局將北大視如火上煮着的牛奶，對該大學施以當局最嚴格的審查。

中國微博上出現評論稱，今天我們看到北大的學生抗議的傳統從灰燼中重燃。

但該帖文迅速遭到刪除。

在中國人口最多的城市上海，抱怨聲也很明顯，該市2500萬居民自4月初以來一直處於隔離狀態。為了給民眾帶來一些希望，當局在周日宣布，企業將 "分階段 "重新開放，但對於仍被限制在家中或隔離中心的數百萬人來說，這一前景並沒有改變什麼。

一位不願透露姓名的餐館老闆告訴法新社，能否很快重新開業，我絲毫不抱希望。"為什麼人們仍然相信這種東西？自4月1日起，我們每天都看到很多笑話。

在4月底每天超過25,000個病例之後，上海周一將其人數減少到不到一千名新感染者。自3月中旬以來，中國的經濟首都也記錄了近600起死亡事件。

法新社說，即使與世界其他地區相比，這些數字仍然微乎其微，但中國當局仍然忠實於清零，儘管中國經濟因此深受影響，防疫措施越來越不受歡迎。