北京已10輪核酸檢測 官員稱社會面還沒撈乾篩凈 北京大學抗議內容則網刪乾淨

中國/疫情

北京市24小時內新增39例COVID-19病例。北京市政府發言人徐和建說，這一波疫情北京已經開展了10輪區域核酸篩查，每輪都有零星隱匿病例發現，“證明社會面還沒有撈乾篩凈”。但疫情措施引發抗議，北京大學萬柳公寓昨天深夜因校方的防疫措施爆發抗議。校方退讓，但要求學生不要聚集也不要拍攝。北京大學抗議相關內容在網上已被刪文。

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據中央社署名張淑伶自北京報道，北京市防疫記者會下午通報，15日下午3時至16日下午3時新增本土COVID-19感染者39例。從4月22日至5月16日下午3時，北京累計報告1113例本土感染者，涉及15個區。

徐和建今天仍表示，當前北京與疫情的較量仍處於膠着狀態，接連發生聚集性疫情和連續篩查發現社會面隱匿病例傳播，加大了疫情的不確定性，北京防控形勢嚴峻複雜。他說，這輪疫情北京已經開展了10輪區域核酸篩查，每輪都有零星隱匿病例發現，證明社會面還沒有撈乾篩凈。

今天起，北京12個區再連續進行3輪區域核酸篩查。明天起，北京市封控區、管控區周邊的公共汽車和地鐵部分線路及車站將查驗乘客“健康碼”。

中央社綜合社群網絡消息，北京大學萬柳公寓昨天深夜因校方的防疫措施爆發抗議。學生不滿校方擅自在住宿區築牆，讓牆一邊的學生行動受限，在另一邊居住的教職員家屬卻可以自由行動。抗議過程中，有部分金屬板牆因此被拆下，校方領導則要求不要聚集也不要拍攝。相關內容在網上已被刪文。