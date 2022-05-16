北大學生抗議封鎖 深夜聚集拆圍牆

中國-新冠病毒

社交網絡貼出的信息和視頻顯示，北京大學學生15日晚，聚集校園，抗議學校建立“柏林牆”，把學生宿舍區與“社會面”隔開，要求“同住同權”，視頻顯示，金屬牆最後被推翻，學生擔心事後被追究。

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為實現社會面清零，北京管控措施越來越嚴厲，北大出現的學生抗議事件就是在這一背景下發生的。綜合社交網絡發出的帖子以及轉發的朋友圈帖文和視頻，事件的起因是，15日晚，學校在沒有徵求意見和發出公告的情況下，趁着天黑緊急施工，把北大幾千名學生居住的萬柳宿舍區與教職員工區“一隔為二”，圍了起來，學生這邊被封鎖後，學生們不能從公寓進入“社會面”，不能點外賣，進校也受限制，而那邊的教職員工可以自由進出，引發學生憤怒。

從視頻上看，聚集起來的學生相當多，黑壓壓的一片，學校先後兩位領導趕來平息事件，第二位是副校長陳寶劍，聲明是來解決問題的，後來有學生動手拆隔板，同學們歡呼起來，副校長似乎為了與學生“保持一致”也加入了拆牆行動，還用喇叭向學生高喊：“大家防疫為重，先不要聚集，有序回到宿舍。”隔離牆被拆了，23點左右，同學們逐漸散去。

參加當晚活動的學生匿名發出的帖子稱，“今晚見證了死灰復燃的北大學生鬥爭傳統，北大萬柳住宿生因為不滿學校差別化的封閉政策開展了大規模的聚眾示威反抗。”

還有人寫道，“幸運的是，過了一百年了，我們校園裡的學生還是這麼生猛、充滿活力。看來所謂國民性絕非是與生俱來的，只是挨催眠挨久了，一點一點便愚鈍 了。”

推特轉發的一則評論說：“這起事件讓我覺得北大的同學多少還是有點勇氣的。我向來是有什麼忍受着什麼，說實話，在萬柳的兄弟們面前有點慚愧。我一向悲觀的是現在的北大跟五四精神沒啥關係，現在看來還是有一些傳承在裡面的。”

學生們散去後，學生代表請校領導承諾不追究站出來的學生，並要求在承諾書上簽字，不知簽了沒有，一些同學擔心當局會“秋後算賬”。

事件發生不久，微博有關北大的話題和視頻已被屏蔽。