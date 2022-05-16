國民黨將提名蔣家第四代蔣萬安選台北市長

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國民黨中常會預定本月25日提名蔣經國的孫子蔣萬安參選年底台北市長選舉，國民黨企盼透過蔣萬安贏回首都。至於民進黨的台北市長候選人目前還沒有確定，呼聲較高的熱門人選的有中央疫情指揮官陳時中、交通部前部長林佳龍、副總統陳建仁。

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蔣萬安今年43歲，是美國賓夕法尼亞大學法學碩士，現任立法委員，也是國民黨中央常務委員、國家政策研究基金會董事。他最受矚目的身分是蔣家第四代，上面三代依序是蔣孝嚴、蔣經國、蔣中正。

國民黨中常會原訂上周就要提名蔣萬安參選台北市長、謝國梁參選基隆市長，許淑華參選南投市長，但因蔣萬安、謝國梁雙雙確診，提名作業因此順延。

由於蔣萬安將於25日凌晨結束確診者的居家照護及自主健康管理，因此國民黨中央安排在當日下午的中常會上，正式提名蔣萬安參選台北市長，當天蔣萬安將親自出席，發表參選宣言。

多年以來，台北市的選情幾乎都是偏藍，綠營想選上台北市長很不容易。2014年冒出一個背景偏綠的無黨籍柯文哲參選台北市長，民進黨將計就計，全力支持柯文哲，竟然打敗國民黨的連勝文，當選市長；2018年柯文哲再度以三千多票的些微差距，打敗國民黨的丁守中，當選連任。換句話說，國民黨已經丟掉台北市八年，因此蔣萬安這次責任重大。

桃園市以前也是藍營的天下，也是在2014年，民進黨的鄭文燦以不到三萬票，打敗國民黨的吳志揚，又在2018年連任成功，藍營同樣丟掉桃園市已經八年，因此今年提名誰來打一場雪恥之戰，廣受矚目。

目前有意爭取國民黨桃園市長提名的羅智強已經辭去台北市議員職務，專心經營桃園；另一位也表態要參選的立委呂玉玲也積極衝刺。國民黨黨內人士透露，民進黨的桃園市長人選尚未出爐，不急於翻牌，預計等朱立倫訪美後，最後人選才會更明朗。

至於民進黨的台北市長候選人，之前的熱門人選是中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，但現在台灣疫情已經控制不住，陳時中的光環正在消退，另外兩位呼聲較高的是交通部前部長林佳龍和副總統陳建仁。不過民進黨內部還沒有敲定。