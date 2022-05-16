“求是”定調中國建永久性方艙醫院

中國/永久性方艙醫院

中國國家衛健委主任馬曉偉在“求是”雜誌指出，要提前規畫準備永久性方艙醫院，省會和千萬級人口以上城市建立15分鐘核酸“採樣圈”，且每周定期檢測，重點人群加大檢測頻率。

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中國國家衛健委主任馬曉偉指出，收治隔離能力將再加強，規畫準備永久性方艙醫院，確保一旦發生疫情迅速啟用。馬曉偉的建永久性方艙醫院提法，由最新一期“求是”雜誌加以刊出肯定。最新一期“求是”雜誌刊出馬曉偉的文章，談及現階段應對Omicron病毒株疫情，馬曉偉指出，中國是以“抗原篩查加核酸診斷”監測模式，以及增強隔離收治能力，如隔離房源、方艙醫院等來對抗疫情。

他表示，“實踐證明，現有加強版防控措施能夠實現‘動態清零’目標，對於絕大部分傳播鏈基本上都在一個潛伏期、甚至更短的時間內得到控制”。由於Omicron病毒株傳染性強，無癥狀感染者多，馬曉偉表示，“封控收治隔離更堅決”，以及早期防控能力要強化。省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸“採樣圈”，每周定期檢測，重點人群加大檢測頻次。

據中央社今天報道說，這篇文章綜述了中國從疫情發生以來歷經了4個防疫階段。第一，疫情初期的“突發應急圍堵階段”，以湖北武漢抗疫為代表；第二，“常態化防控探索階段”，在2至3個潛伏期控制疫情，強調“外防輸入、內防反彈”。第三，“全鏈條精準防控階段”，以應對Delta病毒株為主，南京祿口機場疫情為代表；第四為“全方位綜合防控階段”，即為面對現今Omicron病毒株。

據中央社說，此前，中國要求大城市建立步行15分鐘的核酸“採樣圈”；之後官方又表態，將進一步要求各省以地級市為單位，常規建設或改造一定數量的方艙醫院。