特斯拉中國宣布： 將召回10萬輛電動車

召回電動車

中國國家市場監管總局16日公告，特斯拉將於23日起，召回超過10萬輛中國生產的電動車，以排除安全隱患，主因汽車充電系統可能讓螢幕無法顯示，造成車輛碰撞的風險。

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據中國國家市場監管總局表示，日前，特斯拉（上海）有限公司向國家市場監督管理總局備案召回計畫。

計畫指出，自2022年5月23日起，召回生產日期在2021年10月19日至2022年4月26日期間的部分大陸國產Model 3、Model Y電動汽車，共計10萬7,293輛。

綜合中國媒體報導，本次召回的部分車輛，因在準備直流快速充電時或在直流快速充電期間，資訊娛樂系統的中央處理器可能沒有充分冷卻，導致中央處理器運轉速度減慢及中央觸摸顯示屏顯示遲鈍，嚴重時可能重啟並造成顯示螢幕無法顯示。