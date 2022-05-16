美媒稱李克強撥開了習近平陰影能推經濟

中國/習近平/李克強

多年來，作為中國政壇二把手的國務院總理李克強一直被國家主席習近平邊緣化。如今，李克強正憑藉自身影響力重新活躍起來，成為中國政府高層近十年未見的一股潛在制衡力量。華爾街日報今天報道稱，李克強走出習近平陰影，努力修復中國經濟。

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據華爾街日報署名Lingling Wei今天報道說，在中國經濟放緩之際，一度被邊緣化的總理力促國家主席回調那些部分導致了這一局面的政策。據政府官員和接近決策層的顧問稱，在中國陷入近年來最嚴重的經濟困境之際，李克強正在發揮作用，力促習近平回調一些引導中國遠離西式資本主義並部分導致中國經濟放緩的措施。

這些人士稱，在李克強的影響下，中國政府最近放鬆了對民營科技公司的監管整頓，放寬了對房地產開發商和購房者的貸款限制，並在習近平的“動態清零”抗疫方針令中國很多地區處於封控狀態之際，採取行動幫助一些製造企業復產復工。

上述接近決策層的人士說，66歲的李克強還正嘗試在物色自己的接班人選上發揮影響力；目前李克強還有不到一年即將卸任總理一職。這些人士說，隨着習近平鞏固權力、為至少再執政五年鋪路，李克強的目標是找一位可以再起到制衡作用的總理。

該報道稱，在中國不透明的政治體系中，很難衡量李克強獲得了多少支持。據接近決策層的人士說，李克強的舉動得到一些中共官員的支持，後者擔心習近平對根植於毛澤東社會主義願景的意識形態抱有過度執念，而非優先考慮旨在確保經濟增長的實際措施。

李克強行動的支持者中包括與共青團有關聯的官員，共青團曾經是一個影響力強大的組織，以前中共中央總書記胡錦濤為首的很多前任高層領導人都出自共青團，但團派力量在習近平掌權時代失寵。

李克強上個月在對中國東部農業省份江西進行考察時，參觀了一個彙集了大量電商企業的產業園區。習近平發起的整頓科技公司和嚴懲“資本無序擴張”的運動已經給這個行業造成沉重打擊。習近平所稱的“資本無序擴張”是針對不受約束的自由市場行為的一種委婉表述。

李克強在一群電商高管和員工面前講話，承諾要振興“平台經濟”，並鼓勵創業創新精神。平台經濟依託互聯網平台，代表企業包括阿里巴巴集團控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, 簡稱：阿里巴巴)。根據考察活動的一段視頻，李克強對歡迎的人群表示，我們要支持平台經濟，支持創業者。

數日後，由25名成員組成的中共中央政治局召開了一次重要會議，會議內容顯示出習近平對科技公司的監管整頓行動已經停止，整頓舉措包括巨額罰款和其他懲罰，這些措施削弱了商業信心並導致大規模裁員。有關該會議的一份官方文件呼籲採取措施，支持平台經濟的規範和健康發展。

接近決策層的人士說，自去年年底以來，李克強和他的團隊從一系列考察中得到的反饋顯示，習近平的整頓行動損害了就業和增長。其中一位知情人士說，李克強是促成這種政策轉變的推動者。

不過，預計這種變化不會導致習近平擴大政府在經濟中作用的行動收斂，也不會加強中國與西方的接觸。習近平仍是中國幾十年來最有影響力的領導人，許多高層領導人也贊同他的強硬政策。

李克強和他的支持者在政策方面取得的勝利可能被輕易逆轉。習近平對私人資本的不信任將使任何其他高層領導人難以引導中國重返走向經濟自由化的道路。

在將於今年秋天舉行的一次關鍵性中共全國代表大會之前，對習近平領導能力的不滿情緒正在升溫。習近平希望在此次會議上獲得第三個任期。雖然這一計畫仍在順利推進，但不確定的是，習近平是會在身邊安排自己的親信，還是會像前幾屆政府中常見的情形那樣，不得不容忍不同意見的存在。

據該報道，中共黨內對習近平政策的不滿日益加劇，這給李克強及其支持者創造了機會。目前中國經濟舉步維艱，國內金融市場也在遭受打擊。一些經濟學家預計中國經濟可能在本季度出現萎縮。數以百萬計高校畢業生正在艱難地尋找工作。

習近平與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)結成非正式聯盟之後，中國在國際舞台上似乎比幾十年來任何時候都要孤立。據了解黨內討論情況的人士說，黨內對習近平威權做派的不滿情緒正在沸騰。

據了解討論情況的人士透露，在中共中央黨校最近收集的反饋意見中，許多黨員表示擔心習近平將意識形態置於旨在保持經濟強勁的務實舉措之上。在中國，中共中央黨校幫助宣傳中共的政策。近來外界越來越懷疑中國政府是否決心繼續執行鄧小平的“改革開放”路線；自上世紀80年代以來，“改革開放”推動了中國的經濟增長。李克強在最近與跨國公司高管、地方官員和政府顧問的會談中表示，經濟發展仍是黨的中心任務。

習近平心目中的下一任總理候選人是上海市委書記李強。李強對上海新冠疫情的處理方式招致了黨內的一些批評。上海的封控引發了廣泛的憤怒情緒。

知情人士稱，李克強力挺的候選人可能正在獲得更多支持。這些候選人包括汪洋和胡春華。汪洋是全國政協主席，胡春華是現任國務院副總理，負責外貿外資事務。兩人都曾在共青團擔任過職務。

據該報道，汪洋在33歲時就被任命為長江港口城市銅陵市市長，當地人稱他為“娃娃市長”。後來他擔任以創業和科技發展著稱的廣東省省委書記。胡春華也曾在2012年至2017年期間擔任廣東省委書記，此前他曾擔任內蒙古自治區黨委書記。由於他的履歷與胡錦濤有相似之處，因此被很多人稱為“小胡”。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%9D%8E%E5%85%8B%E5%BC%BA%E8%B5%B0%E5%87%BA%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E9%98%B4%E5%BD%B1-%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E6%B5%8E-11652334310