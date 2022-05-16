胡錫進護經濟批怎能讓北京上海反覆封控

中國/疫情/胡錫進

前環球時報總編輯胡錫進今晚說，中國4月經濟數據讓人看着觸目驚心。相信中國正在探尋針對Omicron動態清零的“遞進版”，怎麼可能讓北京、上海這樣的中心城市“反反複復搞封控”？

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據中央社引述胡錫進稱：經濟觸目驚心，怎能讓北京上海反覆封控。據胡錫進還說，這些社會成員看了很不舒服的經濟數據，中國中央政府“一定更看到了”。而“只要抗疫而不記經濟和其餘”，絕不會是中國的風格。

中國動輒封城的防疫措施已衝擊經濟發展，併產生民怨。胡錫進星期天晚透過微博發表文章說，這兩天圍繞中國4月的經濟情況出了不少數據，“個別有腰斬的，很多人看着備感觸目驚心。直接受損的企業和個人就不用說了，我們社會的其他成員看了，也會很不舒服”。

他表示，對這些數據，“中央政府一定更看到了”。當前困難情況下，國家一定會“統籌全社會的各種利益，眼下和長遠利益，分輕重緩急地進行施策”。只要經濟而不顧人民生命健康，在中國行不通；只要抗疫而不記經濟和其餘，也絕不會是中國的風格。

胡錫進說，他相信、也希望大家相信“中國正在探尋動態清零針對奧密克戎（Omicron）的遞進版”。在控制疫情和維護經濟發展這兩方面，國家就是“魚和熊掌都要”。由於Omicron得兇猛，之前不熟悉它，當前對控制這波疫情給予了更多側重。他認為，基於這種緊迫性，中國國家會透過總結這輪抗疫的經驗教訓，制定下一步長遠之策，“那一定是一個平衡的策略。中國怎麼可能讓北京、上海這樣的中心城市隔三差五、反反複復搞封控”？