香港下調GDP預測最低到1% 官料失業率將惡化 高於5%

香港/經濟

隨着香港首季經濟按年實質收縮4%，港府把全年經濟增長預測由2%至3.5%下調到1%至2%；財政司長陳茂波昨(15日)早解釋，這意味香港復蘇動力較預期疲弱，他預告，本周公布的2至4月最新失業率將進一步惡化。香港首季失業率已升至5%，當時有經濟學者預料，失業率將「橫行」或微升至5.2%。

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香港下調經濟增長預測的幅度為1至1.5個百分點，較世界銀行下調全球經濟增長預測0.9個百分點到3.2%為大。港府解釋，下調經濟增長預測是因為首季經濟表現遜於預期，而出口前景亦在惡化。

在此之前，世銀已因應俄烏衝突、美國利率上升和中國經濟增長放緩等多項因素，把中國經濟增長(GDP)預測下調至5%，並指在下行情景中，GDP或放緩至4%。有關預測低於中國政府在兩會期間訂定的全年經濟增長「5.5%左右」的目標。

在香港，陳茂波昨在網誌指出，2至4月份失業率反映着第五波疫情高峰期的狀況，失業率將進一步惡化，但本地疫情現已大致靠穩，只要疫情持續回穩，失業率將可望見底及漸有改善。加上政府派發的首階段5000港元消費券已於4月發放，應可帶動當月零售和飲食業收益較明顯回升。他預期，兩期合共一萬港元的消費券可為經濟帶來1.2個百分點的提振作用。