上海清零了？居民卻仍被禁封限制

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中國上海今天宣布，上海的16個區都實現了社會上的清零。法新社說上海宣布抗疫勝利，終於可以走出禁封了。但是這一說法很快被網上批評嘲笑，因為2500萬居民中的許多人仍然被禁閉。

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據法新社今天自上海報道稱：上海周二說它清零了，終於已經走到了冠狀病毒疫情的盡頭，可以走出檢疫設施禁制之外，但這一宣布很快在互聯網上被嘲笑，因為2500萬居民中的許多人仍然被禁閉。

中國正面臨著自新冠病毒大流行病開始以來最嚴重的疫情。中國也是最後一個保持與世界其他地區隔離的反病毒限制的全球主要經濟體。為了應對可能對許多未接種疫苗的老年公民造成致命影響的奧米克朗疫情，迄今為止受影響最大的城市上海在4月初對全體居民進行了封鎖。

但是，在無法獲得新鮮食品和非染疫的人的醫療保健方面的困難導致了廣泛的不滿，在有時還與當局發生混戰。

上海市衛生局副局長趙丹丹星期二宣布：上海的16個區都實現了社會上的清零。換句話說，過去24小時內發現的1,000個左右的新病例都是在隔離中，而不是在社會普通人群中。

上海當局在周日宣布，企業將從本周起 "分階段 "重新開放，但沒有具體說明程度。根據市政廳的數據，只有380萬居民仍處於硬性禁閉狀態，例如禁止離開他們的公寓或住宅區。

許多網民對這一數字感到不可思議，因為他們認為實際上還有很多人被禁閉。

網上有批評與不滿：“當局是在談論平行宇宙的上海嗎？"一位用戶在社交網絡微博上的批評與評論的總體基調相一致。

法新社說，然而，在一些地區，限制確實已經放寬。

中國媒體周二展示了在上海的一個主要火車站外排隊的人群的圖片，上海的火車顯示恢復了運營服務。

但居民只有在獲得特別許可和進行了幾次疫情測試後才能離開城市。

儘管付出了經濟代價，但中國並沒有表現出放鬆其堅定控制政策的意願。

中國首都北京每天都在緊張約束2200萬居民中的很大一部分人，他們仍然都擔心 "像上海一樣 "被硬性禁錮。北京每天只報告幾十個新病例，但已經關閉了餐館、酒吧、健身房、公園和體育場館，並實行遠程辦公。