亞洲樞機籲為香港和陳日君祈禱 教徒特首：依法辦事不容情

香港

曾自信天堂有為她佔位符的天主教徒兼香港特首林鄭月娥，似乎把她的職責放在宗教之上。她今(17日)早回應會否響應亞洲主教團協會主席貌波樞機為香港教區榮休主教陳日君樞機發起的祈禱會時沒有正面響應，只是說，拘捕陳樞機是依法辦事，事件中沒有個人感情在內。

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本身是緬甸總主教的貌波樞機 (Cardinal Charles Maung Bo)上周六(14日)發表聲明，就陳日君樞機因所屬基金為示威者提供法律援助而在本月11日被捕一事，他以亞洲主教團協會主席身分為香港人權狀況及正受威脅的宗教自由表達深切關注，並發起天主和基督教徒在下周二(24日)為香港和陳日君樞機祈禱。當日為世界為中國教會祈禱日、聖母進教之佑瞻禮，以及中國的畲山聖母紀念日。

貌波樞機在聲明中指出，向面臨訴訟人士提供法律援助，在任何法治之區都是一種權利，質疑陳樞機「何罪之有」！他認為，香港一向是亞洲最自由和最開放的城市之一，但現已成為警察國家，言論和集會與結社自由已被毀，宗教或信仰自由亦有受威脅的先兆。他意識到，香港親北京媒體對教會的宣傳攻擊，以及宗教領袖因此而日益增加的自我審查。他為曾是自由燈塔的香港迅速朝着黑暗和壓抑的道路前進而心碎，亦為中國一而再地公然違背其在《中英聯合聲明》的承諾而感到駭人聽聞。

貌波樞機又說，由於港人日益難以自由發聲，故身處香港以外的人須聲援和支持港人，希望他們有一天能恢復自由。

在香港，陳日君樞機24日當晚會主禮「為中國教會祈禱日彌撒」，網上會同歲直播。

曾在2015年任職政務司長和17年上任特首前表示，因為她為義被難、做好事，天堂已為她佔位符的林鄭月娥，被問及會否響應貌波樞機號召時強調依法辦事，重申香港是法治社會，所有人不論年齡、性別、職業、背景、宗教，只要涉嫌違法，執法部門便會採取行動，過程中不會顧及有關人士的背景或職業。而事件最終會交由律政司和司法機構分別作出獨立的檢控決定和裁決。

為2019年反修例運動示威者提供法律和醫療及生活援助的「612人道支持基金」，包括陳樞機在內的五名信託人，早前涉嫌違反《港區國安法》中的勾結外國勢力罪被捕， 其餘四人分別是因參與非法集會而被囚獄中的前立法會議員何秀蘭、大律師吳靄儀、歌手何韻詩及學者許寶強。