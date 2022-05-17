劉鶴支持數字企業在國內外資本市場上市

經濟

中國國務院副總理劉鶴今天5月17日說，支持數字企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。 需要處理好政府和市場之間的關係，打好關鍵核心技術攻堅戰。

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據中國央視新聞報道，中國全國政協今天在京召開“推動數字經濟持續健康發展”專題協商會。 劉鶴說，全球數字經濟正呈現智能化、量子化、跨界融合等新特徵，要努力適應數字經濟帶來的全方位變革，打好關鍵核心技術攻堅戰，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關係。

路透社稍早報導，約有100人會出席這場會議，其中包括身兼全國政協委員的百度創辦人李彥宏及奇虎360創辦人周鴻禕等科技巨頭。

因為劉鶴及中國科技龍頭企業高層都會出席這場專題會，並可能就先前引起爭議的監管措施，作出最新表態，使這場專題會備受各界矚目。

而中共中央、中國國務院有關部門和單位負責人與會聽取意見建議，並與與會委員協商交流。

中央社說，市場高度關注這場會議，並試圖從劉鶴等官員的說法，探究中國當局對監管科技業的最新態度。過去1年多來，阿里巴巴、騰訊、滴滴等中國科技龍頭在一連串監管措施下，對科技業經營模式、獲利及資本市場造成嚴重衝擊。而滴滴赴美上市更被喊停 。

中國國家主席習近平日前強調要防範資本無續擴張，並要加強反壟斷和不正當競爭的監管執法。