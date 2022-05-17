李克強中南海紫光閣與巴基斯坦總理通電話引關注 顯權力陡升

中國/巴基斯坦/李克強

2022年3月11日，中國北京，中國總理李克強在全國人民代表大會閉幕會後出席新聞發布會時，屏幕上出現了他的身影。這是李克強作為總理的最後一場新聞發布會。資料照片

昨日美國華爾街日報甫報道稱多年來，作為中國政壇二把手的國務院總理李克強一直被國家主席習近平邊緣化。如今，李克強正憑藉自身影響力重新活躍起來，成為中國政府高層近十年未見的一股潛在制衡力量。同日，中國官方的新華社則稱國務院總理李克強5月16日上午在中南海紫光閣應約同巴基斯坦總理夏巴茲通電話。

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據新華社消息稱，李克強表示，中巴是親密友好鄰邦和鐵桿朋友。2015年，習近平主席成功訪巴，提升了兩國戰略合作水平。中方始終將對巴關係置於周邊外交優先方向，將一如既往堅定支持巴方捍衛國家主權和安全，支持巴方發展經濟、改善民生、維護金融穩定，願同巴方加強戰略溝通，推進中巴經濟走廊等重大項目合作，在做好疫情防控的條件下加強雙方人員往來。

李克強還指出，中方對前不久卡拉奇中國公民受襲事件感到震驚和憤慨，強烈譴責這一恐怖襲擊。希望巴方儘快將兇手繩之以法，全力做好相關善後工作，撫慰遇難人員親屬和傷者，全面加強對在巴中方機構和人員的安保措施，確保不讓類似悲劇重演。

新華社消息給出信息，是李克強應約，應巴基斯坦總理之約。強調李克強是在中南海紫光閣與巴基斯坦總理通電話。

沒有消息解釋巴基斯坦總理是否約請中國國家主席習近平通話。

巴基斯坦實行總理制。