李稻葵指中國2年防疫人均延壽十天：遭評“侮辱智商”

中國/李稻葵/林毅夫/侮辱智商

中國經濟學者李稻葵、林毅夫日前分別發表“美國只能跟中國搞好關係”及“兩年防疫人均延壽10天”等論調，受到質疑。特別是李稻葵的觀點被指忽略了封城的經濟損失，還被評“侮辱智商”。

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據中央社報道稱，2022年“清華五道口首席經濟學家論壇”14日以線上方式舉行，李稻葵、林毅夫及前重慶市長黃奇帆等人分別出席發表演講。其中，李、林二人在演講中提及上述內容。

李稻葵當時表示，以“平均壽命”來看，中國過去2年的抗疫是有成績的。把美國死於疫情的人數（100萬）乘以4，若中國沒有做好防疫工作，過去2年會有400萬生命損失。每一個失去生命的挽回，相當於讓每個人多增加10天壽命，平均每年5天。他解釋，過去30或20年人均消費若升降1個百分點，會帶來10天的人均壽命升降。提高老百姓生活水平就是延長平均壽命，1%的人均消費成長，能提高每年10天的生命，相當於透過防疫挽救了400萬生命。

至於林毅夫則聲稱，“總有一天中國的經濟總量將是美國的2倍。等那一天到來了，美國將不得不做一個平衡和抉擇，必須跟中國做貿易，必須跟中國維護好關係”。而中國要達到這一目標，則須“保持動態經濟發展”和“保持開放態度”。

據該報道，李稻葵的論調被披露後，在中國網絡上引起不少質疑，其中包括一般網友及專業人士。有網友直指，疫情初期因官方隱瞞而致死的人，還有封城導致被醫院拒收致死、深感生命無望而自盡的人，他們的生命被“磚家”（中國網友對專家的蔑稱）算進去了嗎？

對於林毅夫的論調，有中國網友則說，也許中國GDP會有超過美國的一天。但他說的“保持動態經濟發展”和“保持開放態度”，現在做到了哪一樣？光是封城清零，經濟發展就可能化為烏有。