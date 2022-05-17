系獄傳媒大亨黎智英 獲美國宗座大學頒人權學位 願黎和香港不被遺忘

香港

因言入獄的壹傳媒創辦人黎智英，上周六(14日)獲直屬羅馬教廷教育部的美國天主教大學頒發人權榮譽學位，以表揚他願意為說出真相而入獄的英勇行為。代表他領獎的兒子黎崇恩接受天主教傳媒訪問時估計，父親將會面對馬拉松式的審訊，獲天主教大學頒授榮譽學位和獲頒其他獎項，將令黎智英和香港都不會被遺忘，意義重大，尤其是現在仍有不少港人因為支持民主而被囚獄中。

廣告 繼續瀏覽後續

天主教徒黎智英獲天主教大學頒發榮譽學位的消息，是在退休主教陳日君樞機以一個人道支持2019年社會運動示威者的基金信託人身分被警方國安處人員以勾結境外勢力被捕翌日公布。大學12日公布消息時形容，黎智英是一名親民主的傳媒人，亦是首名被當局以《港區國安法》中的勾結境外勢力罪拘捕的名人，而他創辦的《蘋果日報》亦在去年被警方搜查後停業。

現年74歲的黎智英，自2020年起不時因不同罪名被捕，同年年底被羈押，其後一直被囚至今。他被控涉及六宗案件，當中的串謀欺詐罪今(17日)天在法庭繼續審訊，因為參與包括悼念1989年六四事件的三場遊行和集會而被判入獄共20個月的他，須由獄中前往法院聽審。而等待他的，尚有未開始的勾結外國勢力罪及/或煽動罪的審訊，有關罪行，最高可被判終身監禁。國安法前年年中生效前夕，黎智英接受傳媒訪問時表明，不會離開香港，會戰鬥到最後一天，他已準備為香港坐牢，不會後悔；他曾說，若最後因爭取民主而入獄，那將是他的人生巔峰。

黎智英被捕及入獄後，多國呼籲港府釋放他及其他政治犯，多個組織自2021年起更向他頒發獎項，包括美國共產主義受害者紀念基金會2021年度最高榮譽「杜魯門—列根自由獎」、保護記者委員會頒發的2021年度「伊菲爾新聞自由獎」、美國國家憲法中心的第33屆「自由勳章獎」，後者令他成為首位獲得此獎項的華裔人士。

不過，曾多次因不滿《蘋果日報》言論而揚言提起訴訟的前香港特首、現任中國政協副主席梁振英繼續抨擊黎智英，方法是反駁其子代領學位後的言論。他14日在其社交平台上表示，黎智英在1997年已放棄中國籍，並獲得英國籍，對香港而言，他是一名外國人，故其在香港的分裂活動，與民主無關；梁認為，黎的行為比西班牙加泰隆尼亞分離主義運動領袖的行為更嚴重。