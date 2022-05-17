美媒：上海解封第一步 北京疫情升級

中國/疫情

據華爾街日報今天報道說，北京加強疫情防控措施，此類管控引發公眾不滿，並導致北京大學的學生抗議活動。與此同時，上海日新增病例數已降至1,000例以下。

廣告 繼續瀏覽後續

上海一些商店周一重新開業，當地政府制定了迄今為止最清晰的放鬆嚴格抗疫限制舉措的計畫，這些限制舉措已將數以百萬計的居民限制在家中長達數周，並促使北京和其他城市的官員急於避免類似的命運。

上海官員周一表示，如果能持續鞏固疫情防控成果，將從6月1日起逐步重新開放。據上海市副市長宗明稱，該市周日新增896例本土病例，並且社會面已連續兩天無新增病例。（截至該報發稿時，上海市已公布周一新增777例本土病例。）

上海市副市長宗明公布了逐步重新開放的具體步驟。此前六周多的封控和其他限制引起了上海2,500萬居民的普遍不滿。

據華爾街日報署名sha hua報道說，中國全國範圍內則新增本土病例1,106例，為3月10日以來最低。北京周一報告前一天新增49例本土病例，政府為阻止疫情紮根，進一步加強了管控措施。（截至發稿時，北京已公布周一新增44例本土病例。）

此類管控讓公眾不滿。據一名知情人士稱，周日晚間，中國知名學府北京大學(Peking University)的眾多學生舉行抗議活動，原因是該校一處校外宿舍區在沒有通知的情況下設置了隔離板，限制了他們的活動空間和進出宿舍區的通道。該知情人士參加了抗議活動。另一位知情人士證實了抗議活動的細節。

5月初，北京各高校都進入了所謂的閉環系統，將學生關在一個與外界隔絕的“泡泡”中，住在校外的學生乘坐指定的巴士前往教室。

知情人士說，雖然學生需要得到許可才能離開閉環，但同一處居住的教職工及家屬卻可以自由進出。知情人士說，在學生們在宿舍樓外示威後，此次抗議通過談判得到了解決。

另一名住在萬柳公寓的學生周一告訴《華爾街日報》(The Wall Street Journal)，學校一直尊重他們的意願，同學們的情緒還是比較穩定的。

該報道稱，關於該事件的帖子很快被刪除，與抗議相關的關鍵詞在中國社交媒體上被屏蔽。北京大學暫未回應置評請求。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%BF%88%E5%87%BA%E8%A7%A3%E5%B0%81%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AD%A5-%E5%8C%97%E4%BA%AC%E9%98%B2%E7%96%AB%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%B1%80%E5%8A%BF%E5%8D%87%E7%BA%A7-11652757308