聯合國人權事務高級專員巴切萊特今宣布將訪新疆

中國/聯合國/聯合國人權事務高級專員訪問

聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特星期二說，她將很快前往中國，對包括新疆地區在內進行期待已久的訪問。根據消息，巴切萊特將不去北京，也不會去西藏。

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據法新社今天報道稱，北京被指控侵犯了該地區穆斯林維吾爾少數民族的人權。

據聯合國人權事務高級專員發言人莉斯-特羅塞爾在日內瓦舉行的例行新聞發布會上說：聯合國人權事務高級專員將訪問中國廣州和新疆。由於新冠疫情的情況，她不會去北京，但她將與中國高級政府官員會面。

據消息，聯合國人權事務高級專員的訪問預計將持續 "六到七天"，她沒有安排訪問西藏。

巴切萊特的發言人解釋說，之所以要經過廣州，正是因為在新冠病毒流行病的背景下，中國首都收緊了防疫的措施，所以很難進入北京。然而，作為一名高級別的官方訪問，巴切萊特將不必被隔離，這與她的先遣隊不同。巴切萊特的先遣隊現在是在新疆地區。北京被指控對穆斯林維吾爾少數民族犯下了反人類罪。

包括美國、法國和英國在內的幾個西方國家已經譴責了針對維吾爾族的持續 "種族滅絕"。

北京正式否認了這一點。

巴切萊特究竟何時前往中國，沒有確指。據她的發言人說，巴切萊特不久，或將在月底訪問中國。巴切萊特的發言人說，這次訪問的目的是 "與中國政府就國家、地區和全球層面的一系列人權問題進行對話。發言人說，“因此，我們真的希望這次訪問能夠加強聯合國人權辦公室和中國之間的接觸。"

法新社說，米歇爾-巴切萊特也將發表一份關於新疆人權的報告。這是一份西方和非政府組織熱切期待的文件，但至今尚未公布。她的發言人解釋說，在巴切萊特啟程前往中國之前不會公布，因為它將包含她訪問的內容。與人權高專辦的所有報告一樣，該報告將提交給有關國家，即中國，以供其審議，以便北京能夠表達自己的觀點。

法新社說，據人權組織稱，至少有100萬維吾爾人和其他講突厥語的少數民族成員，主要是穆斯林，正在或已經被拘留在新疆的營地里，新疆受到當局的密切監視。但中國對此提出異議，稱這些中心是職業培訓中心，旨在引導他們遠離恐怖主義和分裂主義，此前有許多致命的暴力襲擊事件是由維吾爾族伊斯蘭教徒或分裂分子所為。