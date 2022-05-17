華爾街日報談中國東航空難飛機：疑似被人為推入致命俯衝狀態

空難

今年3月21日，中國東航一架波音 737-800飛機在高空突然垂直下降，以極快的速度在廣西境內撞山墜毀解體。碎片散落在樹木繁茂的崎嶇地形上，搜救隊沒有找到任何倖存者。牽頭調查的中國當局迄今尚未發現該飛機存在任何機械或飛行控制問題。

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今年3月21日，中國東航一架波音 737-800飛機在高空突然接近垂直下降，以極快的速度在廣西境內撞山墜毀解體，碎片散落在樹木繁茂的崎嶇地形上。搜救隊沒有找到任何倖存者。牽頭調查的中國當局迄今尚未發現該飛機存在任何機械或飛行控制問題。

華爾街日報17日文章稱：熟悉美國初步評估事故原因的人士認為：黑匣子的數據表明，控制系統的輸入將飛機推入了致命的俯衝狀態。

華爾街日報報道：通過對受損飛行數據記錄器中提取的信息等進行分析，“這架飛機當時按照駕駛艙內某人的指示行事。” 也就是說：駕駛艙內可能有人故意撞毀了這架飛機。

當被問及可能的駕駛艙入侵時，東航表示這種情況並不可信。該航空公司引用了 3 月 25 日新聞發布會上的信息。在該新聞發布會上，中國當局表示在墜機前沒有從飛機上發送緊急代碼。

華爾街日報引述知情人士說，中國當局尚未向美國同行表明他們何時可能公開傳達對調查的官方決定。中國民航總局已表示，將及時將調查的任何重大進展公之於眾。而事故調查機構可能需要大約一年或更長時間才能發布有關事故原因和促成因素的最終結論。

根據國際航空條約，CAAC 完成了關於墜機的初步調查報告。中國機構沒有公布該文件，但提供了調查結果摘要，其中顯示機組人員和空中交通管制員之間的通信在飛機下降前沒有任何異常。

事故發生後，東航將同一波音機型的整個機隊停飛約一個月後，就開始將其他 737-800重新投入客運服務。中國東方航空表示，它繼續檢查與墜機事件大約同時製造的飛機。

波音 737-800是全球航空業的主力機型，是波音飛機系列的一部分，在商業飛行中擁有最佳安全記錄之一。