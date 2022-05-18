上海連續第三天新冠病例社會面清零 解封或仍慢慢來 但戰勝病毒將為習近平加分

中國/上海/清零

上海連續第三天新冠病例社會面清零，華爾街日報今天報道說，對於這個因疫情而陷入癱瘓的中國金融之都來說，這一進展意味着上海朝着結束疫情的目標到達了關鍵里程碑。中央社今天說，中國官媒一片讚揚上海解封復商復市好消息。實際情況卻是仍有居民困於社區，對於何時可獲准踏出家門沒把握。有居民稱“我還困在小區”。

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據中央社署名李雅雯今天報道，上海市日前宣布COVID-19疫情獲得控制，逐步恢復正常生活和生產上海市16日宣布3階段恢復正常生產生活秩序，即日起至21日為第1階段，這個階段工作着重在降新增、防反彈，持續減少封控區、管控區人數；防範區有序放開、有限流動、有效管控，全市保持低水準社會活動。目標在6月1日至中下旬達成全面恢復全市正常生產生活秩序。

中共官媒新華社16日起陸續發布上海居民前往市場採購和理髮等日常生活照片，直指“上海的煙火氣正在回來”，或用感性筆觸寫下“這是一場異常艱巨的防控戰”、“想念上海”等字句，滿是慶祝上海市解封、戰勝病毒等好消息。

但是對於這些訊息卻有民眾在網上評論道，“不信謠、不傳謠”、“官方指定正能量，並不是民間真實”。據一名上海市閔行區居民告訴中央社記者，目前接獲可以外出採買時間安排在21日，進出小區仍需要憑臨時出入証。對於符合哪些條件可以率先獲得居委發給允許外出許可，這部分“沒有任何頭緒”，住在浦東的朋友目前也沒有獲准外出。能否外出都必須是居委說了算，民眾只能單方面地被通知。

根據這名住戶提供的允許外出許可通知，內容對於防控仍有多重要求。包括防範區人員不可以流動到封控區、管控區和其他防範區，必須憑藉臨時出入證進出小區，目前可外出時間為21日上午8時至12時。若有超時或外借出入證等違規情形，下一輪將不發證。

據華爾街日報今天報道稱，上海連續三天社會面清零，為重新開放做準備。上海周二報告周一新增本土病例777例，而在4月中旬疫情最嚴重的時候，每日新增病例超過25,000例。所有的感染病例都是在91萬隔離管控人員中發現的，這意味着疫情在這個擁有2,500萬人口的城市中的更廣泛傳播目前已被阻斷。（截至發稿，上海周三已公布周二連續第四天實現社會面清零。）

該報道稱，宣告上海戰勝奧密克戎疫情也將為習近平加分，這位中國領導人已經把自己的聲譽繫於動態清零的防疫政策上，儘管這一政策與全球其他地區的抗疫策略漸行漸遠。中國政府表示，堅持動態清零是在堅持人民至上，生命至上。

周一，上海新增一例新冠死亡病例，本輪疫情當地死亡病例數升至576例。自兩年多前新冠疫情首次在中國暴發以來，中國內地官方統計的死亡病例累計5,214例，比丹麥這個只有580萬人口的國家的死亡人數還要少。

華爾街日報說，上海是中國最富有的城市之一，傳播力強的奧密克戎變異株蔓延速度之快，即便是上海的公共衛生系統也不堪重負，這意味着其他地方的官員都不敢冒險。