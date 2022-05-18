應否撤銷對中國加征關稅 耶倫戴琪現分歧待拜登裁決

中美貿易戰

美國總統拜登表明會積極解決高通脹問題，包括考慮降低中國貨關稅。香港經濟日報今天引述外電報道，在應否取消針對中國貨加征關稅問題上，美國財長耶倫與貿易代表戴琪兩人存在意見分歧。消息稱等待總統拜登最後裁決。

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就中美貿易戰中應否撤銷對中國貨加征關稅，美國財長耶倫（Janet Yellen）與貿易代表戴琪（Katherine Tai）現分歧。

該報引述路透引述消息稱，耶倫傾向削減關稅，而戴琪則反而認為暫時維持關稅，並應擴大加征關稅範圍，以保護美國就業市場和中國在全球市場的行為。耶倫曾公開支持取消由前總統特朗普對中國貨加征關稅的措施。

報道稱，兩人之間的意見分歧，導致白宮至今仍未就此議題發表統一立場。更甚的是，美國11月將舉行中期大選，民主黨內部傾向不取消中國貨關稅。而拜登早前與工會代表會面時指，工會在相關議題上有發言權。