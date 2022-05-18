日本外相林芳正與中國外長王毅舉行視頻會談

中日/政治

據日本外務省消息，日本時間18日上午10點左右，日本外務大臣林芳正與中國國務委員兼外長王毅舉行視頻會談，會談進行了約70分鐘，就雙方的合作和烏克蘭局勢等交換了意見。林芳正指出：俄羅斯入侵烏克蘭明顯違反了包括《聯合國憲章》在內的國際法，呼籲中國在維護國際和平與安全方面發揮負責任的作用。

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林芳正在會談開始時表示，雙方有必要實現去年10月日中首腦電話會談時就建立“建設性和穩定的日中關係”達成的重要共識，王毅也表示了同樣的見解。

林芳正表示，日中關係面臨種種困難，日本對華輿論極為嚴峻，表示希望促進合作，共同履行對國際社會的責任。他對包括釣魚島周邊局勢在內的東海、南海、香港、新疆維吾爾自治區等局勢表示嚴重關切，並指出台灣海峽的和平與穩定的重要性。

此外，基於日方的立場，林芳正再次提起中方一時拘留日本駐華使館工作人員和拘留在華日本公民的問題，林芳正還敦促儘早取消對日本食品的進口限制。

有關日中經濟，雙方確認了以適當的形式推進日中經濟在各領域、各層次的對話與合作，雙方確認了堅定支持兩國國民和經濟交流是非常重要的，此外，林芳正還要求中方在新冠疫情的各種影響下，採取適當措施確保日本僑民的安全，保護日本企業的正當經濟活動。

關於烏克蘭局勢，林芳正指出：俄羅斯入侵烏克蘭明顯違反了包括《聯合國憲章》在內的國際法。呼籲中國在維護國際和平與安全方面發揮負責任的作用，關於朝鮮，林芳正和王毅在就近期局勢交換了意見的同時，指出國際社會需要對無核化做出一致反應，在儘快解決朝鮮綁架日本人問題上，雙方表示，包括支持和理解在內，雙方將繼續密切合作。