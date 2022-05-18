李克強推經濟劉鶴安撫科技大企業 股市頓時大攀升

中國/經濟

法新社注意到中國股市周三開盤上漲，前一天華爾街股市的反彈也得益於中國科技股和中國防疫狀況的相對改善，尤其是上海的社會清零等等因素，都給出希望與推動。中國最高經濟官員國務院副總理劉鶴前夜表示，政府支持科技行業的發展、支持科技公司在國內外資本市場上市。此番言論表明中國政府對科技業的監管整頓正在放鬆。此前，眾多中文媒體報道，李克強施加影響，推波助瀾解救中國經濟。

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據法新社說，中國政府正在重申其對數字經濟的支持，在一個因疫情爆發而惡化的經濟環境中，試圖安撫一個因殘酷的監管收緊而被擊傷的行業。

自2020年底以來，當局一直頑固地反對數字巨頭的某些做法，這些做法以前基本上是被容忍的，特別是在個人數據收集和競爭方面。因此，中國政府曾加強了對強大的互聯網公司的監管，這些公司被阻止在國際上籌集資金或因濫用其主導地位而被罰款。

中國政府在周二接待了幾位科技企業大老闆，提高了與該行業和解的希望，該行業幾個月來一直處於壓制之下，並受到業務減少的威脅。

據中國官方的央視引述中國國務院副總理劉鶴說，"我們必須適應數字經濟帶來的變化[......]並支持（其）健康和可持續發展。" 根據中央電視台的錄像，中國搜索引擎百度的負責人李彥宏是在場的嘉賓之一。

中國國務院副總理劉鶴還承諾 "支持想要在中國或國外上市的數字公司"。法新社說，這是對現行政策的顛覆。

在中國政府的壓力下，VTC冠軍滴滴出行，相當於中國的優步，在上市五個月後於12月匆匆退出了紐約證券交易所。當時它在美國證券交易所的上市引起了中國當局的不滿，他們被擔心敏感數據的轉移。此後，滴滴成為行政調查的目標。

法新社說，當該國的經濟首都上海自4月初以來因新冠病毒的重新出現而陷入癱瘓時，北京正採取多種姿態，試圖支持經濟。中國周一公布了兩年來最糟糕的經濟表現，4月份的失業率躍升至6.1%，接近歷史最高水平。

據華爾街日報今天報道稱，在美國上市的中國公司股票周二大漲，尤其是互聯網類股，因為明顯的監管審查放鬆鼓勵華爾街分析師和投資者押注這些股票將長期反彈。中國最高經濟官員周二罕見地公開對數字平台公司表達支持。這表明，為了應對經濟放緩，中國政府可能準備放鬆對科技巨頭的監管。此前中國政府對科技業進行了長達一年的監管整頓。

恆生科技指數周二上漲了約6%，因投資者樂觀地預計此次會議將證實中國政府有意取消一部分針對科技公司的限制措施。

在交投較為活躍的美國存托股票(ADS)當中，蔚來集團午盤上漲11.1%，在連續四個交易日的漲勢中上漲了27.1%，該股上周四收於22個月的低點。該股交易量達5,680萬股，為紐交所交投最活躍的個股。

蔚來集團周二大漲之際，美銀證券也對該股轉為看多，理由是估值水平以及監管壓力放鬆。

愛奇藝是納斯達克交投最活躍的個股之一，上漲5.6%，在連續四個交易日的漲勢中上漲了35.3%。

阿里巴巴集團控股有限公司午盤上漲4.4%。摩根大通的Alex Yao對這家電商巨頭由看跌轉為看漲，周一將該股評級從減持上調兩檔至增持，因他認為史低的估值在不斷改善的宏觀環境中提供了具有吸引力的風險/回報。

在周一獲邀上調兩檔股票評級的公司當中，在美國上市的騰訊控股有限公司上漲3.2%，美團上漲3.2%，拼多多上漲4.9%，網易公司上漲0.3%，叮咚買菜上漲2.7%。

京東集團股份有限公司上漲1.6%，該股也是納斯達克交投最活躍的個股之一。這家電商公司周二早些時候公布的第一財季利潤和收入均大幅超越預期。該股也獲得Yao上調評級，從減持上調為中性。

百度上漲3%，嗶哩嗶哩上漲2.7%，唯品會上漲3.4%。

華爾街日報引述消息稱，除了中概科技股以外，中國教育公司的ADS也普遍上漲。好未來上漲4.4%，新東方教育科技（集團）公司上漲4.2%，高途上漲3%。