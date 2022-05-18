東航空難：華日曝故意俯衝墜毀 中國官方稱沒有調查人員向媒體發布訊息

中國/東航事故

華爾街日報引述知悉美國官員對今年早些時候中國東方航空(China Eastern Airlines Co., CEA)墜機事故原因初步評估的人士透露，飛行數據顯示駕駛艙內有人故意墜毀了該架飛機。這架波音(Boeing) 737-800在高空巡航時突然進入幾乎垂直的下降狀態，以極快的速度墜入山林中。這些知情人士說，從墜機現場找到的一個黑匣子的數據顯示，輸入控制裝置的指令使飛機進入致命的俯衝狀態。中國官媒今天反駁稱，美國調查員未向媒體發布訊息。但該報沒有指稱華日報道不實。中國民航許諾及時、準確發布事故調查情況進展和相關信息。

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據中央社今天發自台北報道，中國東方航空MU5735航班3月在廣西墜毀，美國華爾街日報引述消息人士說，美方初步研判是人為蓄意墜機。北京環球時報則引述中國民航局表示，美方參與調查人員未向任何媒體發布調查訊息。

東方航空MU5735航班3月21日在廣西墜毀，機上132人全部罹難。華爾街日報昨天引述知情人士表示，美方依失事地點尋獲的黑盒子資料初步研判，墜機前駕駛艙有人刻意操作，以致飛機近乎垂直下墜。華日表示，主導空難調查的中國主管機關尚未提出失事航機存有機械或飛行控制的問題；而知情人士說，參與調查的美方官員基於現有資訊將焦點鎖定機師行為，但不排除機上其他人闖進駕駛艙蓄意讓飛機墜落的可能性。

中共人民日報旗下的環球時報今天稱，從中國民航局獲悉，近期有美國媒體發布關於東航MU5735飛行事故原因的相關報道，經中國民航局與美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員證實，對方明確表示，未向任何媒體發布有關調查信息，他們嚴格按照“國際民用航空公約”附件13的框架要求，與中國民航局展開合作，並將根據需要繼續為查明事故原因提供專業技術支持。

環時指出，相關部門正依據調查程序，深入展開殘骸識別、分類及檢查、飛行數據分析、實驗驗證等工作。根據“國際民航公約”相關要求，調查部門邀請美國國家運輸安全委員會作為航空器設計製造國的調查方參與調查。

該報還引述中國民航局表示，將繼續和參與調查的各方保持密切溝通，科學嚴謹有序地開展事故調查工作，並按照“國際民航公約”和政府信息公開相關要求，及時、準確發布事故調查情況進展和相關信息。