法媒體再看中國東航5735號班機空難

東航空難

據《華爾街日報》爆料，一架波音737-800客機3月在華南地區墜毀，造成132人死亡，並非機械事故。據報道，事故是由駕駛艙內人為造成的。對於這個推測，美國國家運輸安全委員會，以及飛機製造商波音都沒有回應。法國西南日報18日發布一篇題為：“自殺還是恐怖行為？ 給中國造成132人死亡的波音飛機墜毀是蓄意行為”。文章表示：中國政府所做的是封鎖現場；審查媒體。

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在 3 月 21 日東航波音 737-800 墜毀造成 132 人死亡後，中國當局仍拒絕公開調查進展。這架從昆明飛往廣州的飛機在中國南部的廣西省墜毀。

5 月 18 日星期三，《華爾街日報》透露，從其中一個黑匣子中恢復的數據，並由美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 的美國官員諮詢，表明事故是蓄意所致。

《回聲報》轉達的評論中，《華爾街日報》一位消息人士確認，“這架飛機按照駕駛艙內某人的指令行事”。有兩種選擇：由一名飛行員策畫的自殺行為或是恐怖行為。

事故期間，飛機在短短幾分鐘內以音速墜落，原因不明，從8千多米高空突降。該航班似乎也沒有遇到任何不利的天氣條件。

到目前為止，中國政府沒有給出任何可能性，封鎖了圍繞事故的所有通道。隨着中外記者湧向墜機現場，中共（CCP）迅速啟動了媒體審查。

事故發生在梧州小鎮附近後，警方立即封鎖了災區周圍的一大片區域，首先禁止一名法新社記者接觸。

這並沒有阻止自殺的傳言於 4 月初在中國推特微博上傳播開來，這讓人想起了德國之翼航空公司 Germanwings 的副駕駛安德烈亞斯·盧比茨 (Andreas Lubitz)開機撞山的慘劇。 2015 年 3 月，他故意將他駕駛的飛機墜毀在法國阿爾卑斯山的一座山上，造成 144 名乘客和 6 名機組人員全部死亡。

此後，互聯網監管機構宣布已從中國網絡上刪除了大量與墜機有關的“非法信息”。中國當局現在在微博和微信上只要發現“中國東方”或“中國東方黑匣子”的搜索就進行審查。